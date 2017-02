Tuningen Autofahrin prallt nach Schwächeanfall in Gegenverkehr

Autofahrin prallt nach Schwächeanfall in Gegenverkehr

Eine 61-Jährige hat plötzlich gesundheitliche Probleme: Ein entgegenkommender Autofahrer kann einer Kollision nicht mehr ausweichen, aber das Schlimmste verhindern

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Tuningen – Eine Schwächeanfall einer 61 Jahre alten Autofahrerin hat auf der Bundesstraße B523 bei Tuningen einen Unfall mit 11 000 Euro Sachschaden ausgelöst. Die Frau war laut Polizei am Dienstag, um 14.20 Uhr in Fahrtrichtung Tuttlingen unterwegs, als sie plötzlich gesundheitliche Probleme bekam und in den Gegenverkehr geriet. Ein entgegenkommender 49-jähriger Autofahrer habe die Situation rechtzeitig bemerkt und seinen Fiat Ducato ganz nach rechts auf den Standstreifen gezogen. Er blieb dort stehen. Die Frau stieß mit ihrem Wagen trotz des Ausweichmanövers des 49-Jährigen mit dessen Auto zusammen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Fiat-Fahrer klagte über leichte Rückenschmerzen, benötigte aber keinen Rettungsdienst vor Ort.