SchwarzwaldBaarKreis Ausgezeichnete Abschlussarbeiten von Bachelor-Studenten

Sparkasse Schwarzwald-Baar ehrt Absolventen der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar (häm) Die Sparkasse Schwarzwald-Baar hat wieder Bachelor-Arbeiten des Studiengangs Betriebswirtschaftslehre/Bank an der Dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen als Beispiele gelungener praxisorientierter Forschung ausgezeichnet. Insgesamt 5000 Euro werden an die drei Bestplatzierten ausgeschüttet, die in ihren Abschlussarbeiten konkrete Ergebnisse für ihre Ausbildungsbetriebe liefern konnten. Florian Klausmann, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse, gab bei der Feier schon mal Tipps für potenzielle Aspiranten in der Zukunft: "Setzen Sie sich im sechsten Semester mit Ihrem Arbeitgeber zusammen und eruieren praktische Handlungsfelder für Ihre Abschlussarbeiten."

Wie im Vorjahr hat erneut eine Frau bei den angehenden Bankern die Nase vorn. Anne Leupolt (Preisgeld 2500 Euro) analysierte die Anwendbarkeit eines standardisierten Sanierungskonzepts auf kleine und mittelständische Unternehmen. Ihr Fazit: Das Standard-Konzept sei wenig geeignet für kleinere Betriebe, wenn es nicht entsprechend angepasst werde. Für die Bank stellt sich natürlich die Frage, ob das Unternehmen noch sanierungs- und zukunftsfähig ist: Leupolt erstellte ein Schnell-Check-Verfahren für ein vollumfängliches Sanierungskonzept, auch mit Fragebögen etwa für Unternehmensberater.

Nach dem von Klausmann zitierten Muster ging auch der Zweitplatzierte Fabian Papa (1500 Euro) vor. "Ich habe mich mit meinem Chef von der Volksbank Freiburg eG zusammengesetzt", so Papa, drei Themen seien vorgeschlagen worden. Papa analysierte die Zinskurvenwahl der Geschäftssteuerung seiner Bank in einer Niedrigzinsphase. Die Bank orientiert ihre Zinskurvenwahl anhand seiner Ergebnisse.

Der Drittplatzierte Alexander Schmitz (1000 Euro) beschäftigte sich mit Vor- und Nachteilen von verschiedenen Managementansätzen bei Aktienfonds mit Blick auf die Kundenberatung bei seinem Ausbildungsbetrieb, der Sparkasse Schwarzwald-Baar. Das Ergebnis: In 72 Prozent aller Fälle wäre eine Beratung auf passiv gemanagte Fonds für den Kunden besser.