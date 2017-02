Schwarzwald-Baar Ausblick in die neue Welt des Lernens: Moderne Lerntechniken im Innovationsforum

Beim 9. Innovationsforum präsentieren Schulen aus St. Georgen, Donaueschingen und Villingen-Schwenningen zukunftsweisende Technologien.

Wie kann modernste Technologie das Lernen und Lehren unterstützen? Spannende und vielfältige Antworten auf diese Frage verspricht das 9. Innovationsforum Smarte Technologien und Systeme am 9. März von 10 bis 17.30 Uhr in den Donauhallen Donaueschingen.

Die Besucher könnten dort erleben, wie sie die Welt morgen mit Hilfe von elektronischen Hilfsmitteln sehen werden, so das teilnehmende Unternehmen Imsimity GmbH aus St. Georgen in einer Mitteilung. Im Zentrum stehe die Zusammenführung von menschlicher Wahrnehmung und computergenerierten Inhalten. Die Anwendungsfelder erstreckten sich vom Gesundheitsbereich über Maschinen- und Anlagenbau bis hin zu Service-Management und Marketing. Das Thomas-Strittmatter-Gymnasium in St. Georgen, die Feintechnikschule in Schwenningen und das Fürstenberg-Gymnasium in Donaueschingen hätten als „innovative Leuchtturmschulen“ gemeinsam mit Imsimity eine zukunftsweisende Lernumgebung mit Nutzung der neuen elektronischen Hilfsmittel mitgestaltet, wird Martin Zimmermann, Gründer und Inhaber von Imsimity, in der Mitteilung zitiert.

Bei dem Innovationsforum können die Besucher die neuen Möglichkeiten selbst entdecken. Imsimity stellt verschiedene Geräte und Anwendungen zur Verfügung, damit jeder in die virtuellen Datenwelten eintauchen könne. Breiten Raum nehme auch der Einsatz virtueller Techniken im schulischen Bereich ein. Der so genannte Cyber-Classroom etwa mache mache besonders in Naturwissenschaften und Technik Unsichtbares im besten Sinne begreifbar.

Beim praktischen Einsatz nehme das Fürstenberg-Gymnasium in Donaueschingen eine Vorreiterrolle ein, die modernen Lernmethoden seien bereits Teil des Unterrichts. Dort habe im Oktober 2016 auch die Cyberwalz begonnen: Die Abiturienten Philipp Bürk, Alexander Kaiser und Lukas Werb hätten sich aufgemacht, um wie einst die Uhrenträger technologische Errungenschaften aus dem Schwarzwald in der Welt bekannt zu machen, in diesem Falle den Cyber-Classroom.