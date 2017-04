Schwarzwald-Baar Aus für den Pflegedienst des Roten Kreuzes

DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen stellt Angebot ein: Dauer-Mangel an Pflegekräften als Hauptgrund

Schwarzwald-Baar – Nach sieben Jahren ist jetzt Schluss: Die Delegiertenversammlung des Kreisverbandes Villingen-Schwenningen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat einstimmig beschlossen, die DRK Pflegedienste Schwarzwald-Baar gGmbH des Kreisverbandes zum 31. April 2017 aufzulösen. Das teilte der DRK-Kreisverband am Montag mit. Fast alle Angestellten hätten bereits einen neuen Arbeitgeber gefunden. Und die bisherigen DRK-Pflegekunden würden bei der Suche nach einem alternativen Pflegedienst unterstützt. Niemand werde unversorgt bleiben, das gelte für Pflegekunden und Angestellte gleichermaßen, so der Kreisverband.

Sechs Pflegefachkräfte – davon einige in Teilzeit – sowie drei Hauswirtschaftskräfte hatten sich bislang um die etwa 50 bis 60 Pflegekunden mit Schwerpunkt in Villingen-Schwenningen gekümmert, sagte der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes, Winfried Baumann, im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Der Pflegedienst habe sich grundsätzlich kostendeckend betreiben lassen, „auch wenn damit kein Vermögen zu verdienen ist“, sagte er. Das Finanzielle sei auch nicht das Problem gewesen, das letztlich nun zum Aus für das gemeinnützige Unternehmen des DRK-Kreisverbandes geführt habe.

Vielmehr sei der anhaltende Fachkräftemangel mit einem wachsenden und schließlich allzu großen Risiko für eine verlässliche Versorgung der Pflegekunden geworden. Es sei immer schwieriger geworden, auf dem Arbeitsmarkt Pflegekräfte zu finden, um die Aufgaben abzudecken – und insbesondere Reserven vorhalten zu könne, falls beispielsweise eine der Pflegepersonen einmal krank wurde. „Vor allem in den beiden vergangenen Jahren entstanden immer wieder Engpässe, und zusätzlich zu den sechs eigenen Angestellten, mussten teuere Pflege-Leiharbeitskräfte bezahlt werden. Dadurch entstanden Lücken im Budget“, beschreibt der DRK-Kreisverband die Problematik in seiner Mitteilung.

Der ambulante Pflegedienst des DRK-Kreisverbandes war 2010 gegründet worden. Damit folgte der Kreisverband einer Strategieempfehlung des DRK-Bundesverbandes. An der mangelnden Nachfrage habe es nun nicht gelegen, dass man sich zur Aufgabe des Pflegedienstes entschlossen habe, so Baumann. Aber die Personalknappheit bildete ein Dauerproblem.

Zitiert wird in der Mitteilung auch der Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes, Jürgen Roth: „Man muss man kein Experte sein, um zu erkennen, dass sich daran in den nächsten Jahren nichts ändern wird. Die Lage am Arbeitsmarkt spitzt sich in allen Bereichen zu. Entwarnung ist nicht in Sicht.“ Damit seien aber für den DRK-Kreisverband erhebliche fachliche und finanzielle Risiken verbunden, die man nicht länger tragen könne. Man wolle die Auflösung des Pflegedienstes nutzen, um die vorhandenen Ressourcen wieder stärker zu bündeln.“

DRK-Kreisverband

Der Kreisverband Villingen-Schwennigen ist im nördlichen Schwarzwald-Baar-Kreis aktiv, während der südliche Landkreis zum Kreisverband Donaueschingen gehört. Er hat rund 120 hauptamtliche Mitarbeiter, dazu kommen hunderte ehrenamtliche Aktive insbesondere in den Ortsvereinen. Sie engagieren sich insbesondere im Rettungsdienst, bei Erste-Hilfe-Kursen und anderen Angeboten. Aktuell bereitet der DRK-Kreisverband den Umzug der Verwaltung und der sozialen Dienste in die Albert-Schweitzer-Straße 16 beim Klinikum in Villingen-Schwenningen vor.