Schwarzwald-Baar Arbeitsmarkt im Mai entspannter

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist mit fast 1840 neuen Stellenangeboten lebhaft in der region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Bei 7670 Arbeitslosen sinkt die Quote um zwei Zehntel auf 2,8 Prozent.

Auf dem Arbeitsmarkt in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg brachte der Mai eine weitere Entspannung. Das schreibt die Arbeitsagentur in einer Pressemitteilung. Es meldeten sich 2645 Männer und Frauen erstmals oder erneut arbeitslos, 960 unmittelbar aus vorheriger Erwerbstätigkeit. Dem standen fast 3035 Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit gegenüber. Davon nahmen 1030 Männer und Frauen eine Beschäftigung auf sowie mehr als 810 weitere eine Ausbildung oder Trainingsmaßnahme.

Die Zahl der Arbeitslosen sank gegenüber April um 395 auf 7670 Personen. Dies ist die niedrigste Arbeitslosenzahl in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg seit der Fusion der Agenturen Villingen-Schwenningen und Rottweil im Oktober 2012. Der Agenturbezirk Rottweil – Villingen-Schwenningen liegt bei der Arbeitslosenquote von aktuell 2,8 Prozent weiterhin unter dem Landesschnitt von 3,4 Prozent. Im Vorjahr waren im Mai in der Region 8530 Arbeitslose gezählt worden, 860 mehr als jetzt. Die Quote betrug in der Region vor Jahresfrist 3,1 Prozent.

"Der weitere Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat April ist überwiegend auf die positive Entwicklung im Bereich der Arbeitslosenversicherung zurückzuführen. In der steuerfinanzierten Grundsicherung gab es eine etwas geringere Abnahme", sagt Thomas Dautel, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Rottweil – Villingen-Schwenningen im aktuellen Arbeitsmarktbericht.

Im Mai meldeten Betriebe und Verwaltungen aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg dem Arbeitgeber-Service der Agentur Rottweil – Villingen-Schwenningen fast 1840 Stellenangebote zur Besetzung, 180 mehr als im Vormonat und 250 mehr als im Vorjahr. Der Stellenbestand lag zum Stichtag bei 6170 Angeboten.

Dieses Stellenangebot umfasst eine breite Palette an Berufen und Qualifikationen – vor allem Fachkräfte mit Fertigungsberufen sind gefragt. "Allein für diese Fachkräfte gibt es 2860 Angebote aus der Region. Weiterhin gesucht sind auch Bewerber mit Gesundheits- und Sozialberufen – für sie gibt es derzeit 615 Stellen. Für Männer und Frauen mit kaufmännischen und Büroberufen kann der Arbeitgeber-Service 780 Arbeitsplätze anbieten. Nicht zuletzt steht Bewerbern mit Berufen aus den Bereichen Lager, Verkehr und Logistik ein Angebot von 965 Stellen zur Verfügung", beschreibt Dautel die Lage.

Im Landkreis Tuttlingen wurden im Mai 2135 Arbeitslose gezählt, 75 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank um ein Zehntel auf 2,7 Prozent. Im Kreis Rottweil sank die Zahl um 120 auf 1985. Die Quote verringerte sich um zwei Zehntel auf 2,5 Prozent. Im Schwarzwald-Baar-Kreis gab es mit minus 200 auf knapp 3550 wieder einen deutlicheren Rückgang bei den Arbeitslosen. Die Quote sank dort um zwei Zehntel auf aktuell 3,0 Prozent.