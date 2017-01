SchwarzwaldBaarKreis Ankläger wirft 59-Jährigem brutalen Mord an Ex-Ehefrau vor

48-jährige Frau hatte sich getrennt von ihrem Mann und lebte in St.Georgen mit neuem Lebensgefährten – dann wurde sie im Bett mit mindestens 35 Hieben erschlagen. Der Angeklagte beruft sich jetzt im Landgerichtsprozess in Konstanz auf große Erinnerungslücken

St. Georgen – An einem Julinachmittag vergangenen Jahres machte ein 56-jähriger Mann aus St. Georgen eine grausige Entdeckung. In der Wohnung an der Hauptstraße, die er erst wenige Wochen zuvor zusammen mit seiner neuen Lebensgefährtin bezogen hatte, lag die Frau blutüberströmt und mit zerschmettertem Gesicht auf dem Boden neben dem Bett. Wände und Boden waren über und über mit Blut bespritzt, die 48-Jährige zeigte keinerlei Lebenzeichen mehr. Später sollte sich herausstellen, dass sie mit mindestens 35 Hammerschlägen auf den gesamten Kopfbereich brutal ermordet wurde.

Als mutmaßlicher Täter muss sich seit Freitag ihr 59 Jahre alter Ex-Ehemann vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Konstanz verantworten. Die Anklage lautet auf heimtückischen Mord aus Eifersucht.

Er habe sich nach der Tat noch eine Jogginghose und ein T-Shirt des neuen Lebensgefährten seiner Ex-Frau angezogen, weil seine eigene Kleidung total blutverspritzt gewesen sei, heißt es in der Anklage. Dann sei er nach VS-Schwenningen nach Hause gefahren, habe sich erheblich betrunken und sich dann ein langes Küchenmesser in die linke Brustseite gerammt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, die Ärzte konnten die Wunde versorgen.

In die Wohnung der Ex-Frau, die sich erst kurz zuvor von ihm getrennt hatte, sei er mittels eines Nachschlüssels gelangt, so die Anklage weiter. Er habe gewusst, dass sie wegen ihres Nachtdienstes vormittags geschlafen habe, und sich in das Schlafzimmer geschlichen. Dort sei er mit dem Hammer über sie hergefallen. Die im Schlaf überraschte Frau habe noch versucht, sich zu wehren, und ihrem Ex-Mann Gesicht und Hände zerkratzt. Letztendlich sei sie aufgrund der schwersten Kopfverletzungen an ihrem eigenen Blut erstickt.

Während der 56-jährige Zeuge gestern weinend schilderte, wie er die Frau, die für ihn das Liebste auf der Welt war, so brutal zerschlagen aufgefunden hatte, wirkte der Angeklagte wie erstarrt.

Als der Vorsitzende Richter ihn zuvor gefragt hatte, was ihm zum Tattag, dem 18. Juli vorigen Jahre einfalle, meinte er: "Keine Ahnung". "An diesem Tag sollen Sie Ihre Frau ermordet haben", schob der Richter nach. Doch der 59-jährige Frührentner blieb dabei. Er wisse nichts mehr von diesem Tag, sei erst im Krankenhaus aufgewacht. "Ein so langer Gedächtnisverlust ist unwahrscheinlich", sagte der Richter. Daraufhin antwortete der Angeklagten: "Ich habe noch nie in meinem Leben gelogen".

Zuvor hatte der Angeklagte behauptet, seine Ehe sei gut und unproblematisch gewesen, Gewalt habe es nie gegeben. Zwei gemeinsame Kinder hatte das Paar, ein weiteres hatte die Frau in die Ehe eingebracht. Vor der Trennung lebte das Paar in einem eigenen, aber noch mit hohen Schulden belasteten Haus in VS-Schwenningen.

Die Ex-Frau hatte ihrem neuen Lebensgefährten dagegen ein ganz anderes Bild vom Ehealltag gezeichnet. Das Zusammenleben mit dem kontrollwütigen und extrem eifersüchtigen Mann sei für sie unerträglich gewesen, soll sie ihm berichtet haben. Sie habe sich schon vor vielen Jahren trennen wollen, es aber einfach nicht geschafft. Ihr Mann war Frührentner, er sei stets zu Hause gewesen und habe die ganze Familie kontrolliert. Die 48-Jährige habe ihm auch erzählt, ihr Mann habe sie sogar verdächtigt, mit ihrer besten Freundin ein Verhältnis zu haben, berichtete der 56 Jahre alte Zeuge.

Nachdem der Angeklagte erfahren habe, dass sie während eines Kuraufenthaltes ihn, den Zeugen und späteren Lebensgefährten, kennengelernt hatte, sei es auch zu einem gewalttätigen Übergriff gekommen. Danach erstattete die Frau Anzeige und zog aus dem gemeinsamen Haus aus. In der Folgezeit sei sie vom Angeklagten verfolgt und observiert worden.

Trotzdem war er es, der die in Serbien geschlossene Ehe auch dort per Scheidungsantrag beendete. Dort sei eine Scheidung wesentlich billiger, erklärte er gestern. Der Angeklagte war als 13-Jähriger nach Deutschland gekommen. Der Abschluss einer Berufsausbildung gelang ihm nicht, er arbeitete als Hilfsarbeiter, wurde Opfer von Arbeits- und Verkehrsunfällen, erlitt einen Herzinfarkt, ging in Frührente.

Zu seinen Emotionen fand der stämmige, gesundheitlich angeschlagen wirkende 59-Jährige, der eineinhalb Jahre lang im Bosnienkrieg Soldat war, am Freitag vor Gericht überhaupt keinen Zugang.

Jedes Mal, wenn man ihn nach seinen Gefühlen befragte, bezog er die Frage auf sein körperliches Befinden und schilderte ausführlich seine Gebrechen. Auch war er der Meinung, dass er seiner Frau alles geboten habe, was sie sich gewünscht hatte. Aber sie sei nie zufrieden gewesen.

Das Gericht will nun zwei Sachverständige und weitere Zeugen hören. Ein Urteil wird für Ende Februar erwartet.