Gutach Als Schwarzwälder zu Auswanderern wurden

Sonderausstellung im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof startet am 9. April

Ein kleiner Junge zieht mit Sack und Pack von dannen, verlässt seine Heimat Gutach im Schwarzwald, um in „America“, wie es auf dem Wegweiser heißt, ein besseres Leben zu finden: Ein Emigrant hat diese Szene gemalt. Es war USA-Auswanderer Joseph Ferdinand Keppler hinterließ die Szene im Gästebuch der Gaststätte Löwen in Gutach bei einem Kuraufenthalt im Schwarzwald 1883. Sie stammt aus dem Archiv des Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogtsbauernhof in Gutach, wo am 9. April um 11 Uhr die diesjährige Sonderausstellung „Keine Heimat mehr? Geschichten von Flucht und Heimkehr“ eröffnet wird. In insgesamt acht begehbaren Containern thematisiert das Museum, ausgehend von der augenblicklichen Flüchtlingssituation, historische Aus- und Einwanderungsbewegungen im Schwarzwald. Darüber hinaus wirft die Ausstellung einen Blick auf die Vielzahl fremdländischer Einflüsse, die die Kulturlandschaft Schwarzwald bis heute prägen.