Schwarzwald-Baar-Kreis Aktueller Blick auf Euthanasie-Morde

Eine regional besetzte Gesprächsrunde bildet den Abschluss des Begleitprogramms zur Ausstellung im Landratsamt in Villingen

Schwarzwald-Baar – Mit einer Gesprächsrunde unter dem Titel „Fragen an gestern – heute, morgen“ hat das Kreisarchiv sein vierteiliges Begleitprogramm zur Ausstellung „NS-Euthanasie-Verbrechen – Die ‚Tötungsanstalt’ Grafeneck und die Kreispflegeanstalt Geisingen“ abgeschlossen. Die Schau wird seit dem 6. März im Landratsamt in Villingen gezeigt und thematisiert unter anderem die gezielte Ermordung von behinderten Pfleglingen des Geisinger Heimes unter der nationalsozialistischen Herrschaft.

Die zwei Schülerinnen Hewen Ibrahim und Punita Müller von den Villinger St.-Ursula-Schulen stellten rund ein Dutzend vorformulierter Fragen rund um das Thema Euthanasie. Unter der zurückhaltenden Leitung von Heinrich Schidelko, dem Geschichts-und Religionslehrer an St. Ursula, gingen vor etwa 40 Zuhörern fünf Persönlichkeiten aus der Region darauf ein. Zur Verfügung gestellt hatten sich der seit 2010 in Geisingen wirkende katholische Pfarrer Adolf Buhl und der in Bräunlingen lebende Arzt Hans Keusen; ferner die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete und vielseitig für Pflegebedürftige engagierte Christa Lörcher und Walter Riedel, der Leiter des von der evangelischen Bruderhaus-Diakonie getragenen Wohnverbunds Fischerhof bei Hammereisenbach; und schließlich – aber nicht zuletzt – der im 97. Lebensjahr stehende Schwenninger Zeitzeuge Kurt Schlenker, dessen Tante Anna Maria Schlenker zu den 1940 in Grafeneck vergasten Opfern gehört.

„Wo begegneten Sie der Euthanasie zum ersten Mal?“, wollte Hewen Ibrahim wissen. Eher auf Umwegen – so lauteten sinngemäß die Antworten: zum Beispiel durch die Freundschaft mit einem Pfarrer, der sich für die Gedenkstätte Grafeneck eingesetzt hat. Oder durch die berufliche Verantwortung für das Pfarrarchiv Geisingen. Oder durch die Beschäftigung mit dem im KZ Dachau gestorbenen Donaueschinger Stadtpfarrer Heinrich Feurstein.

„Soll mit dem Thema Schluss gemacht werden, schämen wir uns?“, fragte Punita Müller. Riedel wog die Schuldfrage ab, stand aber klar zur gesellschaftlichen Verantwortung für die geschehenen Untaten. Lörcher meinte, man könne „nicht ohne Schuld“ sein, Schlenker sah dabei allerdings eine „schamlose Schamhaftigkeit in Deutschland.

Nach der Rolle der christlichen Kirchen erkundigte sich Müller ebenso. Pfarrer Buhl mochte nicht von einer Rolle sprechen. Er benannte aber eindeutig den Umstand, dass die Nationalsozialisten die Würde des Menschen missachtet hätten. Bei aller erforderlichen Aufklärung über die historischen Ereignisse mahnte er aber auch zur Barmherzigkeit: „Wir müssen unseren Vorfahren vergeben können.“

Die gebotene Ehrfurcht vor dem Leben, die Gefahren der Zivilcourage und die latenten Ängste während des so genannten Dritten Reiches sowie die Möglichkeiten, die Thematik und ihre Bedeutung auch den Jugendlichen von heute nahezubringen, wurden in Ruhe angesprochen. Dann entstand unerwartet der Eindruck, es könne gedankliche Zusammenhänge zwischen der aktuell diskutierten Sterbehilfe, Entscheidungen im Rahmen der modernen Präimplantationsdiagnostik und den früheren Euthanasiemaßnahmen geben. Keusen wird da aus gutem Grund deutlich: Das „ist unsinnig“.

„Was nehmen Sie heute von hier mit?“, lautete Müllers letzte Frage. Jeder wohl etwas, vielleicht auch jeder etwas Anderes, zumindest aber etwas Anregendes.

Die Ausstellung ist noch diese Woche bis Freitag, 7. April, 12.30 Uhr geöffnet.