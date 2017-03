Schwarzwald-Baar-Kreis Abschlussball in Villingen wird zur Tanzgala

Abschlussball in Villingen wird zur Tanzgala

150 Nachwuchstänzer aus dem Landkreis zeigen ihr neu erworbenes Können.

Auch dieses Mal wurde der traditionelle Abschlussball der Tanzschule Seidel wieder zur Tanzgala der Extraklasse. Da wechselten sich in der Neuen Tonhalle in Villingen echte Profis und Teilnehmer von Deutschen oder Europameisterschaften ab und zeigten tolle Darbietungen – und auch das Können der 150 jungen Absolventen der Schülergrundkurse war sehenswert. Bis weit nach Mitternacht reichte das farbenfrohe Spektakel mit internationalem Flair.

Natürlich standen auch in diesem Jahr zunächst die Tanzabschlussschüler im Mittelpunkt des Geschehens. Punkt 19 Uhr öffnete sich die Pforte der Neuen Tonhalle. Da sah man festlich gekleidete junge Damen im Alter von 14 bis 16 Jahren. Im Foyer warteten dann schon die nicht minder schicken jungen Herren. Besonders die Rumba finde sie fetzig, berichtet Sarah aus Villingen.

Und was kam sonst noch gut an? Lukas aus Furtwangen findet das festliche Ambiente in der Halle und schick gekleideten Leute irgendwie cool. Aus dem ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis, aus den Gymnasien und den Realschulen aus Donaueschingen sowie Villingen-Schwenningen, St. Georgen und Furtwangen kamen die insgesamt 150 jungen Tanzschüler.

Dann konnte es losgehen, die Tom-Lehner-Band spielte zum Einmarsch auf. Bei der Vortanzrunde klappte es dann auch schon wie am Schnürchen. Da staunten die Eltern der Sprösslinge nicht schlecht, wie gekonnt schon eine Rumba, der Cha-Cha-Cha, Disco Fox oder langsamer Walzer auf dem Tonhallen-Parkett funktionierten.

Echte Hingucker waren natürlich meisterliche Showvorführungen der Könner: Die Drittplatzierten der Europameisterschaften, die Formation des Tanzstudios Seidel namens Javamees, zeigten einen coolen Hip-Hop. Die Tanzformation Rock'n Roll Rocking Stars aus Plochingen ergänzten das abendfüllende Programm.

Daniela und Christian Seidel sind seit über 20 Jahren Betreiber der Villinger Tanzschule und hatten auch dieses Mal für einen reibungslosen Ablauf gesorgt.