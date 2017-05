Schwarzwald-Baar-Kreis Abfalldetektiv überprüft künftig die Mülltonnen im Schwarzwald-Baar-Kreis

Der Landkreis stellt wieder einen Kontrolleur ein, weil viele Bürger ihren Müll nicht mehr sorgfältig genug trennen – oder sich mit einem angeblichen Komposthaufen im Garten von der Biomülltonne abmelden, aber dann Küchenabfälle in den Restmüll kippen

Künftig gibt es wieder Stichprobenkontrollen an den Mülltonnen: Im Schwarzwald-Baar-Kreis soll demnächst erneut ein Mülldetektiv auf Spurensuche gehen und einen prüfenden Blick in die Abfalltonnen der Kreisbürger werfen. Der Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistags hat jetzt dafür den Weg geebnet und unterstützt das Amt für Abfallwirtschaft und dessen Leiter Martin Fetscher in dem Anliegen, wieder Abfallkontrollen einzuführen. Bis 2008 hatte es bereits einen Mülldetektiv gegeben, danach fanden bis auf Ausnahmen keine konsequenten Stichprobenkontrollen mehr statt. Doch die Notwendigkeit ist laut Landratsamt inzwischen wieder gegeben.

Ursache dafür ist, dass viele Bürger die gesetzlich vorgeschriebene Mülltrennung nur noch lax handhaben und alles mögliche zusammen in einer Tonne entsorgen, obwohl das verboten ist. Da landen Plastikbecher und Kunststoff-Folien in der Biotonne, grüne Papiertonnen werden als besonders große Restmüll-Gefäße missbraucht. Und manche Bürger betreiben angeblich einen Komposthaufen im Garten, um Kosten für die Biotonne zu sparen – doch Gemüse-, Lebensmittel- und sonstige Bioreste werden dann klammheimlich in der Restmülltonne mit entsorgt und sind für eine wertvolle und vorgeschriebene Weiterverwertung verloren. Das soll aufhören.

Überwachen und beraten

Die neue Halbtagsstelle für einen Abfall-Kontrolleur ist bereits besetzt. Er soll künftig in Stichproben nach dem Rechten sehen. Da geht es um einen Blick in die Abfallbehälter und die Sperrmüllentsorgung, um Störstoffe wie Plastik, Metall oder Glas in der Biotonne, denen der Kontrolleur mit einem Detektionsgerät nachspürt. Auch wilde Müllablagerungen in Wald und Flur und die Müllbehälter großer Wohnanlagen, die aufgrund ihrer Anonymität gerne zum unsachgemäßen Entsorgen genutzt werden, gehören zum Aufgabenbereich.

Dabei geht es nicht nur um die abstrakte Einhaltung von Vorschriften. Denn wenn im Biomüll auch Plastik und Glas landen, macht das später in der Biomüllvergärungsanlage ganz konkrete Probleme. Und wer sich eine günstige kleine Restmülltonne bestellt, diese dann aber immer überfüllt, lässt andere Gebührenzahler für seine Restmüllentsorgung mit bezahlen. Und was droht den Müllsündern? Das Abfallwirtschaftsamt stellt mögliche Sanktionen wie etwa das Stehenlassen falsch befüllter Tonnen erst einmal nicht in den Vordergrund: "Mit der Überwachung einhergehen soll eine Beratung der Betroffenen, soweit dies möglich und angebracht ist", heißt es in der Sitzungsvorlage.

Nicht nur Privatleute sind von der Neuerung betroffen

Wobei die Vorschriften nicht nur für Privatleute, sondern auch für große Einrichtungen gelten – Pflegeheime, Gaststätten, Kliniken zum Beispiel. Nach Informationen unserer Zeitung werden beispielsweise in manchen Pflegeheimen verschmutzte Inkontinenz-Einlagen in dieselben großen blauen Säcke gestopft, in denen dann auch Essensreste, Joghurt-, Marmelade- oder Margarine-Becher, Tetrapack-Tüten für Milch und Säfte landen. Diese Säcke wandern wiederum in großen Container. "Wenn es denn so ist", sagt Martin Fetscher auf Anfrage, sei das widerrechtlich. Der Landkreis sei dafür zuständig, dass die gesetzliche Mülltrennungspflicht eingehalten werde.

Im Grundsatz sei auch hier eine klare Mülltrennung vorgesehen, Vermischungen seien unzulässig. Dies gelte für große Wohnanlagen, Gewerbetriebe oder Pflegeheime und Hotels. Freilich stünde in den Hotelzimmern in der Regel ein einziger Mülleimer und nicht vier und bei kleinen Mengen, zum Beispiel Arztpraxen seien Ausnahmen erlaubt: Den Mitarbeitern sei nicht zuzumuten, dass sie nachträglich Mülltrennung vornehmen. Alles landet dann halt im selben Topf.

Amtsleiter Martin Fetscher stellt klar, dass die Gewerbebetriebe ihren Müll nicht über die im Kreis tätigen Entsorgungsunternehmen entsorgen müssen. "Sie können entsorgen über wen und bei wem sie wollen". Fetscher betont aber auch, dass eine neue Gewerbeabfall-Verordnung zum 1. August in Kraft tritt: Der Landkreis wolle darüber noch informieren. Aber schon jetzt sei klar, dass die Mülltrennpflichten verschärft werden. So sollen die Betriebe ihre Müllentsorgung dokumentieren und überprüfbar festhalten, wie die diversen Abfälle getrennt und entsorgt werden.



Neue Wertstofftonne

Das neue Verpackungsgesetz des Bundes soll zum 1. Januar 2019 in Kraft treten. Derzeit ist aber noch vieles ungeklärt: Kommunale Verbände und Landkreise, die es nachher umsetzen sollen, stehen vor vielen Fragen. Dies gilt auch für den Schwarzwald-Baar-Kreis, hieß es im Umweltausschuss des Kreistags. Landrat Sven Hinterseh machte deutlich, dass noch weitere Informationen notwendig sein werden. Ein wichtiges Thema dabei ist die eventuelle Einführung einer Wertstofftonne. Man wolle das mit Vorsicht handhaben, „denn das würde eine zusätzliche Tonne bedeuten“. Ob sie den gelben Sack ersetzen könne, sei ebenfalls offen, weil dies auch mit dem Dualen System Deutschland geklärt werden müsse. Üblicherweise, so Abwallwirtschaftsamtsleiter Martin Fetscher, werden in einer Wertstofftonne wiederverwertbare Abfälle entsorgt, die keine Verpackungen sind – also etwa alte Plastik-Enten, Bobby-Cars oder Klobrillen, bei denen man Metalle und Kunststoffe wiederverwerten könne.