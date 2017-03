Schwarzwald-Baar 85 Projekte wetteifern im Vereinswettbewerb 2017

Hohe Qualität der eingereichten Projekte: Für die Sieger stehen insgesamt 100 000 Euro an Preisgeld parat

„Jeder kann erkennen, auf welch einem guten Niveau unsere Vereine unterwegs sind.“ Gerhard Vetter, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei der Sparkasse und selbst ein engagierter Vereins-Mensch, ist voll des Lobes. Die Einrichtungen zum Vereinswettbewerb 2017 von der Sparkasse Schwarzwald Baar und dem Medienhaus SÜDKURIER sind gesichtet. „Das ist sehr hohe Qualität“, sagt Vetter.

100 000 Euro liegen jetzt an Preisgeldern bereit. Im Wettbewerb gibt es dazu zwei Leserabstimmungen in dieser Zeitung. Zusätzlich tagt eine hochkarätig besetzte Jury und vergibt ihrerseits Preise. So sollen auch kleinere Vereine, die bei den Abstimmungen nicht die Wirkung der großen Clubs erzeugen können, eine gute Gewinnchance für die oft sehr sinnstiftend aufgestellten Aktionen erhalten.

45 Projekte sind jetzt ausgewählt und werden ab Ende April in unserer Zeitung sowie auf die Internetseite des SÜDKURIER präsentiert. In drei Regionen vollzieht sich so die Annäherung zur ersten Entscheidung – wer qualifiziert sich für das Finale. Mit einer Leserabstimmung werden pro Wettbewerbsgebiet die Regionalsieger festgelegt. Ausschließlich die Zeitungsleser entscheiden, wer hier den ersten Platz holt und in die Endrunde vorstoßen kann und wer auf den gut dotierten weiteren Rängen in den Vorauscheidungen platziert ist. Der Raum Villingen-Schwenningen, das Gebiet Schwarzwald und der südliche Landkreis von Donaueschingen bis Blumberg sind hier die drei Gebiete, in denen zunächst die Positionen bestimmt werden müssen.

Für das Finale treten die drei Regionalsieger gegeneinander an. Mitte Mai haben die Zeitungsleser mit einem Abstimm-Coupon die Zusammensetzung dieser Dreier-Runde geklärt. Erneut haben dann die Leser das Wort. Wer wird Gesamtsieger, wer holt den zweiten Rang und wer darf sich über das Preisgeld für den dritten Platz auf dem Siegertreppchen freuen.

Alle 85 Projekte kommen im Frühsommer auf den Tisch einer prominenten Jury-Runde. Bei der zweite Chance neben den Leserabstimmungen auf einen tollen Preis werden sämtliche Einreichungen gewichtet. Allein hierfür stehen 25 000 Euro zur Verfügung. Prämiert werden nachhaltige Projekte. Aus den Bereichen Sport, Integration, Inklusion, Kultur und Bildung kamen zuletzt die prägenden Elemente für den Vereinswettbewerb.



Der Wettbewerb

Zum fünften Mal loben das Medienhaus SÜDKURIER und die Sparkasse Schwarzwald-Baar ihren großen Vereinswettbewerb aus. Für die Clubs der Region soll auf diese Weise eine ansprechende Bühne geschaffen werden, um die Arbeit zum Wohle unserer Landkreisgesellschaft präsentieren zu können. Kleine und große Vereine haben hier schöne Gewinnchancen. Für die vielen Helfer in den Organisationen soll der Wettbewerb Ansporn und Dank sein. Jeder Vereinswettbewerb endet vor der Sommerpause mit einem rauschenden Fest. Diese Abschlussveranstaltung ist dieses Mal auf den 24. Juli in der Neuen Tonhalle in Villingen terminiert.