Kreis Tuttlingen 35-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Durch einen Fahrfehler kam ein 35-Jähriger mit seiner Rennmaschine von der Straße ab, überschlug sich in einer Wiese und verletzte sich dabei schwer.

Ein 35-jähriger Motorradfahrer ist nach Polizeiangaben aufgrund eines Fahrfehlers von der Straße abgekommen und bei einem folgenden Sturz schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 13.40 Uhr zwischen Emmingen-Liptingen Ederstetten und Neuhausen ob Eck auf der Landesstraße 440. In einer Linkskurve kam der Fahrer mit der Sportmaschine nach einem Fahrfehler nach rechts von der Fahrbahn ab. In einer angrenzenden Wiese verlor der 35-Jährige dann noch vollends die Kontrolle über die 1000er Rennmaschine, überschlug sich und blieb schwer verletzt liegen. Nach einer Erstversorgung durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde der Mann mit mehreren Verletzungen am Becken, seiner Schulter und an einem Bein in die Kreisklinik nach Tuttlingen gebracht und dort stationär aufgenommen. Die mit etwa 4000 Euro total beschädigte Yamaha wurde abgeschleppt.