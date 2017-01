Schwarzwald-Baar 2400 Gäste wollen zum IHK-Neujahrstreff mit Kretschmann

Großveranstaltung der regionalen Wirtschaft in den Schwenninger Messehallen am 8. Februar ist ausgebucht

Der Neujahrstreff der Industrie- und Handelskammer (IHK) am 8. Februar in den Schwenninger Messehallen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist bereits ausgebucht. Zur Großveranstaltung der regionalen Wirtschaft haben sich 2400 Gäste angemeldet, teilte die IHK mit. Der Ministerpräsident ist in diesem Jahr, in dem die IHK 150-Jähriges feiert, offizieller Ehrengast. In den Vorjahren war zum Beispiel Bundeskanzlerin Angela Merkel Gastrednerin.