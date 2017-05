Donaueschingen 19 Musik-Gruppen stellen sich der Wertung

Das Verbandsmusikfest lockt am Samstag und Sonntag in die Donaueschinger Donauhallen.

Schwarzwald-Baar (bom) Die Feuerwehrkapelle Pfohren integriert in ihr viertägiges Donaumusikfestival auch das Verbandsmusikfest mit den dazugehörigen Wertungsspielen. Alexandra Götz, stellvertretende Vorsitzende im Blasmusikverband Schwarzwald-Baar, lädt dazu alle Freunde konzertant vorgetragener Blasmusik auf hohem Qualitätsniveau am Samstag, 27. Mai, ab 10 und ab 13.15 Uhr und am Sonntag, 28. Mai, ab 8.30 Uhr in die Donauhallen nach Donaueschingen ein. Dort finden im Strawinsky-Saal und im Mozart-Saal die Wertungsspiele statt, an denen sich 19 Musikkapellen, Musikvereine und Jugendkapellen beteiligen. In ihren jeweiligen Kategorien tragen sie neben Selbstwahlstücken aus der vom Bund deutscher Musikvereine aufgestellten Liste auch Pflichtstücke vor.

"In diesem Jahr beteiligen sich Kapellen von der Unterstufe bis zur Höchststufe am Wertungsspiel", erläutert Geschäftsführer Josef Hirt vom Blasmusikverband. Die Aufführung jeder Kapelle wird von einer unabhängigen Jury von drei Juroren in zehn Kriterien bewertet, bei denen es je maximal zehn Punkte gibt. Wer mehr als 90 Prozent der Punkte erreicht, hat mit "hervorragendem Erfolg" teilgenommen, danach folgt die Abstufung in sehr gut, gut und mit Erfolg teilgenommen. Unter 60 Prozent der Punkte erhalten die Teilnehmer eine Urkunde, die ihnen die Teilnahme bestätigt. Verbandsdirigent Matthias Mayer rät allen teilnehmenden Kapellen unmittelbar nach ihrem Auftritt am Wertungsspiel, das Gespräch mit den Juroren aufzunehmen, um eventuelle Bewertungen besser nachvollziehen zu können. Die Kriterien der Bewertung beziehen sich auf Artikulation, technische Ausführung oder Intonation bis hin zu Interpretation, Dynamik, Tempo und Gesamteindruck.

Die Teilnehmer sind der Musikverein Riedböhringen, die Stadtkapelle Bräunlingen, die Stadtmusik und das Jugendblasorchester Geisingen, der Musikverein Unterbaldingen, die Musikkapelle Fürstenberg und die Jugendkapelle Fürstenberg-Riedböhringen, die Stadtmusik Hüfingen, der Musikverein Polyhymnia Leipferdingen, der Musikverein Mariazell, die Musikkapelle Wolterdingen, der Musikverein Aufen, der Musikverein Harmonie Tennenbronn, die Stadtkapelle Vöhrenbach, die Jugendkapelle Hartheim-Feldkirch, die Musikkapelle Hausen vor Wald, der Musikverein Bachheim und der Musikverein Behla. Die Bekanntgabe der Gesamtergebnisse findet am Sonntag ab 17.30 Uhr auf dem Festgelände in Pfohren statt. Bereits um 13.30 Uhr beginnt in Pfohren der Große Festumzug mit 48 Gastkapellen.