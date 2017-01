Schwarzwald-Baar 114 Aussteller bei neuer Drehteile-Messe

Südwest Messe-und Ausstellungs-GmbH (SMA) geht mit neuem Konzept an den Start

Schwarzwald-Baar – Die neue Fachmesse Dreh- und Spantage Südwest (DST) startet auf dem Messegelände in VS-Schwenningen am 25. Januar mit 114 Ausstellern. Das Messekonzept hat die Südwest Messe-und Ausstellungs-GmbH (SMA) entwickelt, mit dem sie sich insbesondere an die Industrie in der weiteren Region wenden will. „Rund 800 Unternehmen und 10 000 Arbeitsplätzen ist die Zerspanungsbranche einer der wesentlichen Wirtschafts- und Jobmotoren im Großraum Schwarzwald-Baar-Heuberg“, teilt die Messegesellschaft mit.