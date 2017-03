Schwarzwald-Baar-Kreis 10 000 Besucher bei Bikermesse

Rainer Sunderer und Tochter Vera Stumpp, beide verantwortlich für Organisation und Ablauf der 27. Süddeutschen Motorrad-Ausstellung, sind mehr als zufrieden in diesem Jahr. Für das kommende Jahr haben sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Mehr als zufrieden zeigten sich Rainer Sunderer und Tochter Vera Stumpp, beide verantwortlich für Organisation und Ablauf der 27. Süddeutschen Motorrad-Ausstellung (Süma), mit dem Messeverlauf. Während es am Samstag eher verhalten begann, es waren wetterbedingt auch lediglich etwa 100 Motorradfahrer auf den eigenen zwei Rädern angereist, so boomte es am Sonntag um so mehr. Bereits am Mittag zählte Rainer Sunderer mehr als 800 Biker, sodass es am Ende wohl mehr als 1000 gewesen sein werden.

Darüber hinaus gab es natürlich viele Besucher, die mit dem Auto gekommen waren und man konnte sich am Ende über etwa 10 000 Besucher freuen. Das entspreche den Zahlen aus den Vorjahren und mache ihn zufrieden, erklärte Rainer Sunderer. Erstaunt sei er gewesen, was seine etwa 80 Aussteller alles dabei hatten. "Ich habe mehr als 20 Marken gesehen, einige davon waren selbst für mich neu", freut der Organisator sich. Die neue Abgasnorm vier habe hier natürlich Einfluss auf die Modellpolitik der Hersteller gehabt. Jetzt plant Sunderer bereits an einem neuen Messethema, im kommenden Jahr lädt er für den 21. und 22. April ein zur E-Mobil Süd. Dann dreht sich bei den Ausstellern alles um elektrogetriebene Fahrzeuge und Zubehör.