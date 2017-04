Schramberg Zustand der Tiere auf dem Haldenhof hat sich verbessert

Das Veterinäramt des Landkreises Rottweil bleibt am Thema Haldenhof dran. Das Rätsel um ein scheinbar stranguliertes Lamm auf dem Hof in Schramberg-Sulgen ist aber weiter ungelöst.

Schwarz ragen immer noch die verkohlten Balkenreste aus der Brandruine in den blauen Himmel. Auf dem im August abgebrannten Haldenhof bemüht sich Tierhalter V. G. – er möchte ungenannt bleiben – nach und nach Ordnung zu schaffen. Zuerst für die Tiere.

Vor rund einem Monat hatte es heftige Kritik vonseiten der Tierschützer gegeben. Sie hatten auf dem Freigelände unter anderem "ein stranguliertes Lamm und ein verendetes Zicklein" gefunden und das Veterinäramt alarmiert. Die Polizei hatte sich des Falles angenommen. Das Veterinäramt fand die Zustände "nicht so, wie man sich das vorstellt", drückte sich Jörg Hauser aus, der Leiter des Veterinärsamts des Landkreises Rottweil. Scharfe Kritik vom stellvertretenden Vorsitzenden des Tierschutzvereins, Hilmar Bühler, gab es unter anderem an einem improvisierten und zugigen Unterstand, durch den der Wind ziehe und die Tiere auskühle. Auch sei die Tränke für die etwa 20 Kamerunschafe leer gewesen.

Inzwischen hat V.G. auf dem Gelände an mehreren Stellen gearbeitet. Der improvisierte Unterstand auf der Weide ist nun an drei Seiten geschlossen. Der Schafstall hat ein neues Dach, auf dem Boden liegt Stroh. "Ich habe eine Tränke eingebaut", erzählt V.G., "und ein Extra-Abteil für werdende Mütter". Neben dem Stall steht eine Wassertonne. Das ehemalige Wohnhaus und die Scheune liegen nach wie vor in Trümmern. Kleider und Bücher zwischen Balken und Backsteinen: "Das ganze Leben ist weg."

Auf der Weide kommt die Herde im Galopp angesprungen, als V.G. an den Zaun tritt. Die Tiere lassen sich von ihm kraulen: "Die sind verwahrlost, verdreckt, verhungert, verdurstet" murmelt er. Der Besuch der Veterinäre habe ihm geholfen: "Die Tipps waren super." Einen "umfangreichen Katalog" mit Forderungen habe seine Behörde den Haldenhöflern aufgetragen, sagt Veterinär Hauser. Eine Nachkontrolle sei geplant. Der neue Unterstand sei nun zwar geschlossen, habe aber weiterhin "improvisierten Charakter" und sei "kein Dauerzustand, aber als mobiler Stall nutzbar". Hauser kündigt an, das Veterinäramt werde den Hof weiter im Blick haben. Er erwarte, dass "die Provisorien nicht ewig Provisorien bleiben".

Der Fall des aufgehängten Lamms bleibt mysteriös: Die Sektion hat nämlich laut Hauser ergeben, dass auch dieses Lamm erkrankt und schon tot war, bevor es an der Schlinge im Unterstand aufgehängt wurde. "Es ist eindeutig nicht stranguliert worden" betont er. "Wer es so befestigt hat, ist weiterhin unklar." Tierhalter V.G. glaubt, dass ihm irgendjemand Übles will. Immer wieder seien Weidezäune niedergetreten, Tiere misshandelt worden. "Vor drei Jahren wurden uns 53 Schafe gestohlen und niemand hat etwas gesehen." Doch beweisen kann V.G. das nicht. Es gibt keine Fotos und keine Anzeigen bei der Polizei.

Die weiteren Pläne

V.G. möchte in den nächsten Wochen die Brandruine aufräumen. Ein Bagger soll den Bauschutt abräumen. Auch einen Architekten habe er schon. Auf dem Betonboden eines Fahrzeugunterstandes könnte ein kleines Gebäude entstehen, wenn die Stadt das genehmigt. "Die Anschlüsse sind da", sagt V.G. und deutet in eine Ecke unter dem Schutt, "dann könnten wir noch dieses Jahr da einziehen." (him)