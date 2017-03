Schramberg Zukunft des Carl Haas-Geländes: Ärztehaus-Entscheidung soll im März fallen

Der Mannheimer Verwaltungsgerichtshof wird sich noch diesen Monat mit Bauantrag für das Ärztehaus auf dem Carl-Haag-Gelände befassen.

Über den Bauantrag für das Ärztehaus auf dem ehemaligen Carl-Haas-Gelände wird der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim "voraussichtlich in diesem Monat entscheiden". Das hat der Sprecher des VGH, Matthias Hettich, auf Nachfrage unserer Zeitung versichert. Dies sei den Beteiligten auch so mitgeteilt worden.

In erster Instanz hatte ein Anwohner eine Eilentscheidung vor dem Verwaltungsgericht in Freiburg erwirkt. Er und sein Anwalt hatten argumentiert, das Gebiet rings um das geplante Ärztehaus sei ein reines Wohngebiet, in dem ein Ärztehaus nicht zulässig sei.

Dass bis vor sieben Jahren auf dem Gelände eine Fabrik für Spiralfedern stand, war für das Gericht nicht maßgeblich. Auch nicht, dass in der Nachbarschaft der Junghans-Gewerbepark mit zahlreichen Industrie- und Gewerbebetrieben liegt. Die Freiburger Verwaltungsrichter betrachteten nur die direkte Umgebung – und da befinden sich tatsächlich heute nur Wohnhäuser.

Der Bauherr, die Medzentrum Schramberg, durfte nach der Eilentscheidung der Freiburger Verwaltungsjuristen nicht wie geplant im Sommer 2016 mit dem Bau beginnen. Gegen die Freiburger Entscheidung hatten sowohl die Medzentrum als auch die Stadt Berufung beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim eingelegt. Zugleich hatte die Stadt einen neuen Bebauungsplan für das Gebiet auf den Weg gebracht, den der Gemeinderat im Dezember dann auch beschlossen hat. Den neuen Bebauungsplan hat die Stadt dem Gericht für seine Entscheidungsfindung ebenfalls vorgelegt.

Auch diesen Bebauungsplan haben Anwohner angefochten. Sie fürchten unter anderem, dass durch das Ärztehaus die Verkehrsbelastung in den umgebenden Straßen steigen und damit die Lärmbelastung ebenfalls steigen wird. Der Schramberger Gemeinderat hat diese Widersprüche zurückgewiesen und stützt ich dabei auf ein Lärmgutachten. Außerdem sind im Bebauungsplan Vorgaben enthalten, wie der erwartete zusätzliche Lärm begrenzt werden muss. Der VGH wird über beides entscheiden. Eigentlich war die Entscheidung bereits für Ende Februar erwartet worden.