Schramberg Zuberfahrer binden Trump an den Marterpfad

Der Höhepunkt der Schramberger Fasnet, die Bach-Na-Fahrt, hat am Montag die Zuschauer begeistert. Bei traumhaftem Fahrwetter stürzten sich wieder 40 Teams auf ihren wackligen und bunt dekorierten Zubern in die reißenden Fluten der Schiltach.

Die Kanalfahrer, angeführt von der Stadtmusik in Schlauchbooten und Startfahrer Peter Sauer, bewältigten die Schikanen etwa beim Roßgumpen, zogen die Köpfe an den Brücken grad noch rechtzeitig ein – oder auch nicht – und landeten mehr oder weniger "furz-trocka" am Ziel bei der St. Maria-Kirche.

Mit zwei Themen befassten sich gleich mehrere Zuber: Donald Trump und Feger Wurscht. Letzteres der legendäre Schramberger Wurststand, der Ende des Jahres dicht gemacht hat. "Wo sonst gibt es eine so weite Spanne an Themen", fragte Moderator Andreas Gebert. Von der Biene Maja bis zu den Fernsehkochshows, vom Schramberger Metzgermangel bis Peter Lustig, von Radarfallen bis Bud Spencer und Tutti Frutti reichte das Spektrum der kuriosen Wassergefährte .

"An die 30 000 Zuschauer" hätten sich am Kirchenbach eingefunden, verriet Ko-Moderatorin "Nucki" Schmieder. "Oder, wenn Trump zählt, mindestens zwei Milliarden", korrigierte sie Gebert. Zur Freude der Zuschauer schafften es nicht alle Kanalfahrer, die Rutsche am Rossgumpen im Zuber zu überwinden. Mit einem dreifach kräftigen "Batsch – Nass" quittierten sie die Bruchlandungen der Zuberkapitäne in der eiskalten Schiltach.

Unter den Gästen auf der Ehrentribüne waren auch wieder Politiker wie die Bundestagsabgeordneten Volker Kauder (CDU) und Kerstin Andreae (Grüne), Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU), aus dem Stuttgarter Landtag Hans-Ulrich Rülke und Gerhard Aden (beide FDP) und die neue SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier, die alle ihr Vergnügen hatten. Nach einer guten Stunde kam der traditionelle Schlusszuber mit Siegmund Brändle und seiner legendären "Maggi Flasch".



Traditionelle Gaudi

Bereits zum 81. Mal haben die Bach-Na-Fahrer ihre besondere Fasnetsgaudi veranstaltet. Sie geht auf eine Protestaktion junger Schramberger im Jahr 1936 zurück. Damals hatten die Fabrikarbeiter bei Gebrüder Junghans auch am Rosenmontag arbeiten müssen. Kurzerhand hatten sich die Burschen Brühzuber ausgeliehen und waren "Da-Bach-na" gefahren. Die Arbeiter blieben stehen, beklatschten die Aktion und gingen verspätet oder gar nicht mehr zur Arbeit.m (him)