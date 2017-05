Schramberg Zahl der Schüler in Schramberg steigt wieder  Tennenbronner gehen nach St. Georgen

In Schramberg steigen wieder die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen. Die Tennenbronner zieht es zum Unterricht aber weiterhin häufig ins benachbarte St. Georgen.

Wieder steigende Schüleranmeldungen haben die weiterführenden Schulen in Schramberg zu verzeichnen. Einzige Ausnahme: die Werkrealschule auf dem Sulgen. Fachbereichsleiter Berthold Kammerer berichtete im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats, dass am Gymnasium, der Realschule und der Gemeinschaftsschule nach drei Jahren mit rückläufigen Zahlen wieder mehr Eltern ihre Kinder angemeldet haben.

Es scheine sich auch eine langfristige Trendwende abzuzeichnen. Waren 2005 noch fast 300 Kinder in jedem Jahrgang auf weiterführende Schulen in Schramberg gegangen, so waren es 2015 nur noch 200, berichtete Kammerer: „Wir führen das in erste Linie auf den demografischen Wandel zurück.“ Ähnliche Entwicklungen habe es in den benachbarten Kommunen gegeben.

Am Gymnasium haben sich 106 Kinder für die fünfte Klasse angemeldet, neun mehr als im Vorjahr. An der Realschule stieg die Zahl von 37 auf 44 und bei der Gemeinschaftsschule von 17 auf 30 Kinder. Einen Rückgang meldet die Werkerealschule auf dem Sulgen: von 20 auf 15. Laut Kammerer sind die Zahlen noch nicht endgültig. Der Fachbereichsleiter stellte auch dar, woher die Schüler kommen. Beim Gymnasium sind gut die Hälfte Auswärtige, bei der Realschule etwa 40 Prozent.

Bedauerlich sei, dass von den Tennenbronner Grundschulabgängern lediglich vier weiterführende Schulen in Schramberg besuchen wollen: drei die Gemeinschaftsschule einer die Werkrealschule. Die Schule habe die Eltern nach den Gründen gefragt. Persönliche Gründe, wie Freunde und Geschwister, die in St. Georgen zur Schule gehen, wurden dabei genannt. Weitere Argumente lauteten: die St. Georgener Schule sei kleiner und übersichtlicher, der Campus liege außerhalb der Innenstadt und das soziale Umfeld sei anders.

Diese Gründe würden „der subjektiven Wahrnehmung der Eltern“ entspringen, ist Kammerer überzeugt. Objektiv sei es sicher anders, meinte er und belegte es an den angeblich besseren Busverbindungen nach St. Georgen: „Wir haben dieselbe Anbindung nach Schramberg.“

Oberbürgermeister Thomas Herzog erinnerte daran, dass die Stadt knapp 30 000 Euro ausgebe, um eine günstige Busanbindung in der Frühe von Tennenbronn nach Schramberg zu ermöglichen. Kammerer berichtete von etlichen Veranstaltungen und Aktionen, bei denen die Schramberger Schulen sich an der Grundschule in Tennenbronn vorgestellt und für sich geworben hätten. „Das Ergebnis ist nicht sonderlich erfreulich.“ Herzog ergänzte: „Das ist ein langer Prozess, dafür brauchen wir einen langen Atem.“