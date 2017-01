Schramberg Widerspruch bleibt bestehen

Schramberg (him) Die Gegner des Medzentrums auf dem ehemaligen Carl-Haas-Gelände in der Talstadt lassen nicht locker: Vor Ablauf der Frist am 16. Januar ist beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim ein Schriftsatz der Kläger eingegangen, bestätigt der stellvertretende Pressesprecher des Gerichts, Rüdiger Albrecht. "Der Eilantrag wird aufrecht erhalten", so Albrecht. Auch inhaltlich hätten die Kläger Stellung bezogen. Nun habe die Seite des Bauträgers ebenfalls Gelegenheit, Stellung zu beziehen. Dann sei die Sache "entscheidungsreif". Wann das Gericht entscheide, könne er nicht sagen. Der Anwalt der Bauträgerfirma "Ideenwelt Gesundheit", Kay Schulz, rechnet mit einer Entscheidung Mitte bis Ende Februar. Schulz habe den Schriftsatz der Gegenseite erhalten, aber noch nicht beantwortet, so die Sprecherin der Ideenwelt Susanne Richter-Polig. Für Fachbereichsleiter Uwe Weisser von der Stadt Schramberg besteht "kein Anlass zur Sorge. Wir gehen davon aus, dass über den inzwischen aufgestellten Bebauungsplan die Baugenehmigung hält." Aber natürlich wisse er nicht, wie der Verwaltungsgerichtshof entscheide. Der Bevollmächtigte der Kläger, Hans-Jürgen Kracht, hat erklärt, er werde Anfragen unserer Zeitung nicht beantworten.