Schramberg Unfall beim Heuen: Landwirt gerät unter Traktor und wird schwer verletzt

Nach einem Unfall am Schlossberg schwebt ein 64-Jähriger in Lebensgefahr.

Kurz vor 15 Uhr wurden die Rettungskräfte am Dienstag zu einem schweren Unfall an den Schlossberg in Schramberg gerufen, wo ein 64-jähriger Traktorfahrer mit seinem Traktor verunglückt war. Der 64-Jährige aus Alpirsbach hat die Wiese unterhalb des Schlosshofs gepachtet und war – so ein Anwohner – wohl das erste Mal daran, diese Wiese zu mähen und das Heu zu wenden. Dabei muss er mit seinem Traktor umgekippt sein. der Traktor überschlug sich ein oder zwei Mal und begrub den Mann unter sich. Nach Angaben von Manuel Suhr, dem Sprecher der Feuerwehr im Kreis Rottweil, war er "bis zum Brustkorb unter dem Traktor begraben".

Der Alarm ging bei der Feuerwehr um 14.54 Uhr ein. Die ersten Helfer sicherten den Traktor mit einer Seilwinde und Hebekissen. Auch ein zweiter Traktor sicherte über ein Drahtseil den verunglückten Traktor gegen weiteres Abrutschen. Anschließend befreiten die Feuerwehrleute mit Spreizer und Schere den Schwerverletzten.

Notarzt und Rettungssanitäter behandelten den lebensgefährlich Verletzten. Unterdessen kam die Bergwacht aus Rottweil mit sechs Kameraden, denn der Transport des Verletzten den steilen Hang hinauf erwies sich als schwierig. Da Öl ausgelaufen war, hatte die Feuerwehr zur Sicherheit auch eine Schlauchleitung gelegt und sicherte die Unfallstelle.

Sobald der Zustand des 64-Jährigen es zuließ, trugen ihn die Helfer mit Unterstützung eines Flaschenzugs den Hang hinauf. Einige Zeit später wurde er mit dem Rettungshubschrauber, der beim Schlosshof gelandet war, ins Klinikum nach Villingen-Schwenningen geflogen. Mit einem schweren Kranwagen sollte der verunglückte Traktor später geborgen werden.

Neben der Bergwacht, dem Notarzt und einem Rettungsteam waren die Feuerwehrabteilungen Tal und Sulgen im Einsatz. Ebenfalls vor Ort war der organisatorische Leiter Rettungsdienst, der die Arbeit der verschiedenen Dienste und der Hubschrauberbesatzung koordinierte. Auch Kreisbrandmeister Mario Rumpf war vor Ort.