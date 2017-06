Schramberg Umwelt-Ausschuss ist für neuen Blitzer  und mehrere Smileys

Der Ausschuss für Umwelt und Technik spricht sich für einen stationären Blitzer in Waldmössingen aus. Im gesamten Stadt Stadtgebiet sollen acht fest installierte Anzeigetafeln installiert werden, Smileys genannt. Dafür stehen 2017 bereits 20 000 Euro zur Verfügung.

Auf Wunsch des Ortschaftsrates von Waldmössingen wird die Stadt 2018 in der Heimbachstraße einen stationären Blitzer für etwa 76 000 Euro aufstellen. Hinzu kommen 9000 Euro für den Aufbau. Laut Ordnungsamtsleiterin Cornelia Penning lohnt sich Leasing für die Herstellerfirmen wohl nicht und werde kaum noch angeboten. "Viele geleaste Blitzer werden wieder abgebaut, weil sie für die Firmen nicht lukrativ waren", sagte sie. Nach einiger Zeit wüssten die Autofahrer Bescheid und die Fallzahlen gingen zurück.

Für Waldmössingen hat Penning mit etwa 100 Fällen pro Woche gerechnet. Das wären etwa 5000 im Jahr. Bei durchschnittlich 15 Euro Bußgeld könne man mit etwa 75 000 Euro Einnahmen rechnen. Dem stünden allerdings Personal- und Sachkosten von etwa 38 000 Euro gegenüber. Diese Zahlen seien zweitrangig, fügte Oberbürgermeister Thomas Herzog an, es gehe um die Verkehrssicherheit.

Eine weitere mobile Geschwindigkeitsmessanlage will die Stadt kaufen. Diese soll – ähnlich wie die Rottweiler Smileys – neben der gefahrenen Geschwindigkeit "langsam" oder "Danke" aufleuchten lassen. Stadtrat Ralf Rückert (Freie Liste) hatte dies erbeten, weil das pädagogisch sinnvoller sei.

Stationäre Smileys sollen in der Talstadt an der Kirnbachstraße und an der Oberndorfer Straße angebracht werden. Auf dem Sulgen in der Heiligenbronner Straße und an der Ortsdurchfahrt in Heiligenbronn. In Tennenbronn will die Stadt in der Hauptstraße einen Smiley anbringen. Gleich drei Mal in Waldmössingen – an der Seedorfer, der Winzelner und der Vorstadtstraße – lächeln die Anzeigetafeln den Autofahrern zu.

Etwa 5000 Euro zusätzlich möchte die Verwaltung für eine neue Box zur verdeckten Verkehrsanalyse ausgeben. Dieses Kästle möchte Ordnungsamtsleiterin Cornelia Penning nutzen, um an kritischen Stellen die Verkehrsstärke und das gefahrene Tempo unbemerkt messen zu können. Damit wolle sie beispielsweise Anwohnerklagen auf ihre Stichhaltigkeit überprüfen. Gegebenenfalls werde dann eine mobile Geschwindigkeitskontrolle in diesem Bereich stattfinden.

Bisher besitzt die Stadt ein mobiles Gerät, das sowohl als Smiley als auch ausgeschaltet als Verkehrsanalysegerät fungiert. Nach einem längeren Ausfall ist es inzwischen wieder im Einsatz, berichtete Penning. Dies funktioniere aber nicht immer korrekt.

Penning wies darauf hin, dass fest an Laternenpfählen montierte Smileys wegen der einfacheren Stromversorgung im Betrieb für die Stadt günstiger sind. Um dennoch an Schwerpunkten wie Schulen und Kindergärten die Autofahrer auf ihr Tempo aufmerksam machen zu können, sollen zwei mobile Smileys im Stadtgebiet an unterschiedlichen Plätzen eingesetzt werden.

Die Ausschussmitglieder empfehlen dem Gemeinderat mit großer Mehrheit, dem Verwaltungsvorschlag zu folgen.