Schramberg Torjagd ist eröffnet: Tischkicker für Ganztagsschüler

Die Grund- und Werkrealschule auf dem Sulgen schafft einen Tischkicker für die Ganztagsbetreuung an. Vor allem die jüngeren Kinder profitieren nach Ansicht des Schulleiters davon.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Ungläubiges Staunen im Spielzimmer der Grund- und Werkrealschule auf dem Sulgen: Die Erstklässler ziehen eine rote Decke von einem Kasten – und enthüllen dabei einen nagelneuen Tischkicker. Gleich sind die Kinder an den Dreharmen und versuchen, sich gegenseitig den Ball ins Tor zu jagen.

Das robuste Tischfußballspiel hat die für die Organisation der Ganztagsbetreuung zuständige Anna Schulz dank einer Spende des Fördervereins der Schule gekauft. "999 Euro hat er gekostet", berichtet sie dem Vereinsvorsitzenden Franz Huthmacher.

Gerade die Erstklässler, weiß Schulleiter Gerhard Nöhre, brauchten am Nachmittag Zeit zum Spielen. "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kleinen am Nachmittag von zusätzlichen Angeboten oft überfordert sind." Nach dem Mittagessen haben die 80 Kinder eine dreiviertel Stunde Lernzeit. Daran schließen sich Angebote wie kreatives Gestalten, Kunst, Technik, Sport oder Musik an.

Dank des Fördervereins sind die Flure, der Speiseraum und die Aufenthaltsräume fröhlich und bunt gestaltet. "Das Geld dafür haben wir hauptsächlich über Kuchenverkauf, Adventsbasar und Mitgliedsbeiträge zusammen bekommen", so Huthmacher. Am Tischkicker machen die Kinder derweil Fortschritte. Sie bekommen den kleinen weißen Ball immer besser unter Kontrolle.