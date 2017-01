Schramberg Theaterwerkstatt probt Sonny Boys

Schramberg (him) Die Theaterwerkstatt Schramberg zeigt Ende Januar die Komödie "Sonny Boys" von Neil Simon. Noch laufen die Proben auf der Bühne des Elisabetha-Glöckler-Saals in Heiligenbronn. "Lars ist noch nicht da", ruft Regisseur Harald Frommer, "dann machen wir jetzt erst die Schlussszene." Auf der Bühne steht die Kulisse eines heruntergekommenen Hotelzimmers in New York: Ein abgeschabter Ohrensessel, ein Fernseher, ein Ölradiator und ein billiger Tisch. Die Hauptdarsteller, Gerhard Ruoff und Klaus Andreae, der eine im Pyjama und Bademantel, der andere im eleganten Anzug und Mantel spielen zwei alte Schauspieler, die nach jahrelanger Pause in einer Erinnerungsshow im Fernsehen noch einmal miteinander auftreten sollen. Darum bemüht sich Ben, der Neffe (Lars Bornschein) des griesgrämigen Willie Clark, gespielt von Ruoff. Klaus Andreae als Al Lewis besucht seinen Kollegen in dessen New Yorker Bleibe.

"Es ist mehr als nur eine Komödie", so Frommer. "Es ist eine psychologische Studie über eine sehr komplizierte Beziehung zwischen zwei Menschen, die aufeinander angewiesen und nur gemeinsam erfolgreich sind." Die beiden hatten 40 Jahre lang als Duo auf den Bühnen gestanden – und nur zusammen hat es funktioniert. "Und dennoch versucht jeder, dem anderen zu beweisen, dass er der bessere Komiker ist."

In einer Szene proben die beiden ihren Klassiker, den Arztsketch. Clark als Arzt ruft Lewis als Patienten auf. Statt des seit Jahrzehnten üblichen "Herrrrrein!" ruft er diesmal "Herrrreinspaziert!". Anlass für eine komische Auseinandersetzung der beiden, in der die Hassliebe und der Machtkampf der beiden Komiker zu eskalieren droht. "Könnt Ihr das etwas akzentuierter machen", bittet Frommer "wenn der eine aufsteht, setzt sich der andere, aber kurz verzögert." Die beiden beginnen noch mal. "Ja, sehr schön. Lasst das so."

Schon seit vielen Jahren habe die Theaterwerkstatt sich das Stück vornehmen wollen, so Gabriele Frommer, die ihrem Mann bei der Regie assistiert: "Es ist ein ganz alter Traum von uns, Sonny Boys zu spielen", ergänzt Andreae. "Ich fand das heute schon ganz prima", lobt am Probenende Frommer seine Akteure, "am Sonntag machen wir dann einen Komplettdurchlauf." Bis zur Premiere stehen noch einige Proben an: "Da machen wir den Feinschliff."

Die Premiere ist am 20. Januar im Elisabetha-Glöckler-Saal in Heiligenbronn, weitere Aufführungen am 21., 22., 27. und 28. Januar, jeweils 20 Uhr. Kartenvorverkauf bei der Buchhandlung "Buchlese". Hier können Karten auch telefonisch bestellt werden, diese liegen dann an der Abendkasse bereit.