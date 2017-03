Schramberg Straßen in Schramberg werden saniert

Ortschaftsräte setzen andere Schwerpunkte. Ein Vollausbau ist finanziell nicht immer zu stemmen.

Schramberg – Fast unverändert angenommen hat der Ausschuss für Umwelt und Technik das Programm für die Straßenunterhaltung in diesem Jahr. Lediglich in der Talstadt soll auf Wunsch des Gremiums die Graf-von-Bissingen-Straße eine neue Fahrbahndecke erhalten. Konrad Ginter von der Abteilung Tiefbau hatte die Baumaßnamen vorgestellt. Für Schramberg sind 337 000 Euro eingeplant, für Tennenbronn 137 000 Euro und in Waldmössingen 68 000 Euro. Die übrigen Mittel würden für kleinere Maßnahmen gebraucht, so Ginter.

Während der Waldmössinger Ortschaftsrat den Plänen der Verwaltung zugestimmt hat, wollten die Tennenbronner etwas andere Schwerpunkte setzen. Hier wünschten die Ortschaftsräte, dass auch die Verbindungsstraße zum Trombach und "Auf der Ecke" ins Programm genommen wird.

In der Talstadt sollte auch der erste Abschnitt der Tiersteinstraße zwischen Oberndorfer Straße und Friedhof saniert werden. Auch die Graf-von-Bissingen-Straße befinde sich seit Jahren in einem "miserablen Zustand", beklagte die Fraktion SPD-Buntspecht. Beide Straßen würden auch von Auswärtigen viel befahren. Da gebe die Stadt kein gutes Bild ab.

Ginter bestätigte den schlechten Zustand. Beide Straßen müssten aber grundlegend im Vollausbau erneuert werden. Würde man nur die Decke erneuern, würde das fünf bis zehn Jahre halten. Oberbürgermeister Thomas Herzog meinte, weil die Stadt den Vollausbau in den nächsten Jahren "nicht stemmen" werde, solle man eine neue Decke als Zwischenlösung andenken. Auch die Tiefbauer sahen in ihren Plänen bei den Kosten "noch Luft". Nun soll in diesem Jahr die Graf-von-Bissingen-Straße eine neue Decke bekommen. Bei einer Enthaltung beschloss der Ausschuss, so zu verfahren.

Reparieren und sanieren

Beim Haushaltspunkt Straßenunterhaltung werden nur die Kosten für Reparaturarbeiten an Gemeindestraßen erfasst. Wenn eine Straße grundlegend erneuert werden muss, dann wird das im Haushaltsplan einzeln ausgeführt. So werden etwa 400 000 Euro in diesem Jahr in den zweiten Bauabschnitt der Fußgängerzone in der Marktstraße investiert. Im Jahr 2018 und 2019 sollen zusammen 420 000 Euro in die Sanierung der Straße Affentäle in Tennenbronn fließen. (him)