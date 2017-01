Schramberg/Tennenbronn/Bad Wurzach Stiller Mäzen Wilhelm Götz hinterlässt Spuren in Schramberg  So fing alles an

Stiller Mäzen Wilhelm Götz hinterlässt Spuren in Schramberg – So fing alles an

1948 kaufte Wilhelm Götz 5000 Kugelschreiberminen in Tennenbronn. Bis zu seinem Tod im Jahr 2016 blieb er dem Ort und auch Schramberg eng verbunden – aus ganz unterschiedlichen Gründen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Am 16. Januar wäre Wilhelm Götz 90 Jahre alt geworden. Der Unternehmer aus Bad Wurzach hatte zahlreiche Verbindungen nach Schramberg und Tennenbronn. So gehörte ihm unter anderem das Hotel "Bären" mit dem Bärensaal. Und er war einer der ersten Kunden von Schneider Minen.

In seiner Neujahrsansprache am Sonntag hatte Oberbürgermeister Thomas Herzog den am 8. Juli 2016 Verstorbenen ausführlich gewürdigt und daran erinnert, dass Götz 2003 den Ehrenbrief der Stadt als erster Nicht-Schramberger erhalten hatte.

Götz hatte den Bären im Jahr 1993 gekauft und seither als Vertragspartner der Stadt den Saal zur Verfügung gestellt. Schramberg sei ihm ans Herz gewachsen, so Herzog. "Es war ihm immer ein Anliegen, seine Stadtbild prägenden Gebäude nicht nur zu erhalten, sondern diese auch neuen Erfordernissen anzupassen."

Vor einigen Jahren hatte Götz den Saal mit hohem Aufwand sanieren lassen. Die Elektrik, die Bühnenausstattung, die Beleuchtung wurden erneuert. Außerdem hätten viele Vereine von ihm als Mäzen profitiert, so Herzog.

Wilhelm Götz startete 1957 eine Firma, die im Spritzgussverfahren Getränkekästen aus Kunststoff herstellt, die Oberland Plastic in Bad Wurzach. Heute gilt Oberland MV als einer der führenden Hersteller für Flaschenkästen in Europa.

Zu Schramberg fühlte sich Götz privat hingezogen. Er kaufte hier neben dem "Bären" beispielsweise auch den "Spunden".

Er hatte nach dem Krieg Kontakt nach Tennenbronn und mit Kugelschreibern aus Kunststoff zu tun, wie Götz 2011 in einem Interview erzählte. 1948 habe er bei Schneider in Tennenbronn 5000 Kugelschreiberminen gekauft und in Stuttgart verkauft "Ich war einer der ersten Kunden damals."

Er habe damals Spritzgussmaschinen aus der Kriegsproduktion für die Herstellung von Kugelschreibern umfunktioniert. Der damalige französische Gouverneur in der Besatzungszone habe ihn unterstützt. Auch die Schramberger Narrenzunft unterstützte Götz: Er ließ die Fasnetsabzeichen auf seinen Maschinen in Bad Wurzach spritzen – kostenlos versteht sich.

Wilhelm Götz habe in Schramberg beeindruckende Spuren hinterlassen, betonte Herzog unter dem Beifall der Neujahrsempfangsbesucher. "Und so werden wir ihm ein ehrendes Andenken bewahren."

Sein Sohn Siegmar Götz werde als neuer Eigentümer das Wirken seines Vaters fortsetzen, zeigte sich Oberbürgermeister Thomas Herzog überzeugt.