Schramberg Stadtverband Sport wählt Udo Neudeck zum Ehrenvorsitzenden

Einstimmig haben die Mitglieder des Stadtverbands für Sport ihren langjährigen Vorsitzenden Udo Neudeck zum Ehrenvorsitzenden des Stadtverbands ernannt. Weiteres Thema der Sitzung: Anforderungen in Sachen Kindswohlgefährdung bleiben für die Vereine ein Thema. Eine Lösung ist noch nicht gefunden.

Die Ernennung Neudecks erfolgte bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend. Der Vorsitzende Ralf Rückert hatte Neudecks Arbeit für den Sport gewürdigt. 16 Jahre sei er an der Spitze des Verbands gestanden.

In dieser Zeit seien wichtige Entscheidungen für den Sport gefallen: 2008 der Neubau des Bernecksportplatzes 2012 der neue Kunstrasenplatz im Schächle in Tennenbronn, die Planung und der Bau des Badschnass ab 2013 und der Neubau des Stadions auf dem Sulgen 2015. Wesentlich beteiligt war Neudeck auch an der Neuregelung der Vereinsförderrichtlinien.

Eine wichtige Neuerung für die Sportvereine hat Rückert angekündigt: „Der Stadtverband wird in Zukunft die Sportstätten belegen und damit deutlich mehr Transparenz schaffen.“ Die bisherige Aufgabenverteilung zwischen Stadt und Stadtverband sei nicht klar geregelt gewesen, das System „wenig flexibel und transparent“.

Mit einem neuen Online-Tool hofft der Stadtverband, auch eine effizientere Nutzung der Sportstätten zu erreichen. Ab der Wintersaison 2017/18 soll die neue Software eingesetzt werden, kündigte Tobias Maurer (SVS) an, der sie vorstellte.

Vereine drängen auf Ombudsmann

Nicht zufrieden sind die Vereine mit den Regeln bei der Kindswohlgefährdung. Dabei müssen sich die Vereine polizeiliche Führungszeugnisse von Trainern und Betreuern vorlegen lassen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Die Vereine würden diese Aufgabe gern an einen städtischen Ombudsmann übertragen. In der Diskussion sei klar geworden, „dass die drei Stadtverbände noch einmal mit der Stadt ins Gespräch gehen müssen und eine für alle Vereine in Schramberg stimmige Lösung suchen müssen“, so Rückert.

Franz Rapp, Vorsitzender des Stadtverbands für Kultur, stellte in der Sitzung das Regensburger Modell vor. Dies sei „ähnlich gestaltet wie die Ombudsmann-Lösung nach unserem Vorschlag“, sagte Rückert.