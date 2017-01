Schramberg Stadt will Verzugszinsen eintreiben

Camedi Real Estate hat den Kaufpreis für das ehemalige Schramberger Krankenhaus nicht bezahlt.

Die Affäre um den "Nicht-Verkauf" des Schramberger Krankenhauses ist noch nicht endgültig ausgestanden. Die Stadt soll noch eine Forderung in Höhe von knapp 210 000 Euro bei der Camedi Real Estate eintreiben. Das habe der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung am 8. Dezember 2016 beschlossen, gab Fachbereichsleiter Uwe Weisser am Donnerstag in öffentlicher Sitzung bekannt.

Demnach hat der Rat über die "Prüfung möglicher Ansprüche gegen Gesellschafter und/oder Geschäftsführer und Beschluss über die weitere Vorgehensweise" beraten und dazu drei Beschlüsse "mehrheitlich", gefasst, so Weisser auf Nachfrage dieser Zeitung. Zum einen habe der Rat die Verwaltung beauftragt, nach einer erfolgreichen Titulierung des Anspruchs auf Bezahlung von Verzugszinsen in Höhe von 208 337,20 Euro diesen Anspruch bis zu dessen Verjährung beziehungsweise bis zu einer Liquidation der Camedi Real Estate durchzusetzen.

Nicht geltend machen soll die Verwaltung dagegen "Direkthaftungsansprüche sowie Haftungsansprüche aus (faktischer) Geschäftsführung" wegen "der erheblichen materiellrechtlichen Unsicherheit sowie des Prozessrisikos". Schließlich habe der Rat beschlossen, dass "Direkthaftungsansprüche wegen Insolvenzverschleppung nicht gegeben" seien und deshalb "nicht weiterverfolgt werden" sollen.

Weitere Auskünfte zu dem Beschluss und dem Verfahren wollte Oberbürgermeister Thomas Herzog auf Nachfrage nicht geben. Die Camedi Real Estate hatte im Frühjahr 2013 das ehemalige Krankenhaus kaufen wollen: Der Schweizer Großinvestor Peter Zuellig wollte 60 Millionen Euro investieren und das Krankenhaus zu einem Wellness-Ressort umbauen. Einen Kaufvertrag hat Zuellig im Januar 2014 unterschrieben. Im Sommer 2014 war das gesamte Areal an die Camedi Real Estate übergegangen. Doch 2016 kam heraus, dass Zuellig bis dahin den Kaufpreis von mehr als drei Millionen Euro schuldig geblieben war.

Aus diesem Nicht-Bezahlen des Kaufpreises rührt die Forderung nach Verzugszinsen in Höhe von 208 337,20 Euro her. Weil Zuellig auch die Grunderwerbssteuer in Höhe von knapp 200 000 Euro nur zur Hälfte bezahlt hatte – die andere Hälfte übernahm die Stadt -, hatte Oberbürgermeister Thomas Herzog heftige Kritik ertragen müssen. Er hatte den Rat nicht informiert, um das Projekt nicht zu gefährden. Das Geld hat die Stadt nach Scheitern des Verkaufs zurückerhalten.