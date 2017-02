Schramberg Stadt kann sich Schulcampus nicht leisten

Das Projekt würde bis zu 40,6 Millionen Euro kosten – zu viel für die Talstadt. Jetzt muss der Gemeinderat überAlternativen entscheiden. Eine Möglichkeit: Weniger Schulen.

Schramberg – Die Zukunft der Schramberger Schulen – seit vielen Jahren beschäftigen sich der Gemeinderat, Ausschüsse, Berater und Arbeitsgruppen mit der Schulentwicklung in der Stadt. Der Bau eines Schulcampus ist aber wohl vom Tisch. Weil die große Politik ebenso hineinspielt wie der Denkmalschutz und die Finanzlage der Stadt, Brandschutzvorschriften wie Elternwille eine Rolle spielen und die Interessen des Einzelhandels und die Wünsche der Lehrer berücksichtigt werden sollen, ist die Schulentwicklung ein komplexes Thema.

Um konkretere Zahlen für eine Entscheidung zu bekommen, hat die Stadt inzwischen "Projektablaufpläne für eine planerisch-technische und eine finanzielle Umsetzbarkeit für die einzelnen Alternativen erstellt", heißt es in einer Vorlage für den Gemeinderat. Das ernüchternde Ergebnis vorneweg: Der Bau eines neuen Schulcampus ist "für die Stadt nicht leistbar".

Alle sechs Varianten würden zwischen 32,75 Millionen und 40,6 Millionen Euro kosten. Finanziell wären die größten Belastungen für die Stadt in den Jahren 2020 bis 2023 zu erwarten. In diesen vier Jahren wäre im Haushalt für andere Investitionen kaum noch Geld. "Es müssen Projekte gestrichen oder zumindest zeitlich verschoben werden", so die Vorlage. Und weiter: "Als Verwaltung sind wir der Meinung, dass eine solche zusätzliche Belastung für die Stadt nicht leistbar ist, weil wir es als nicht realistisch ansehen, dass andere Projekte in entsprechender Höhe geschoben beziehungsweise gestrichen werden können."

OB Thomas Herzog regt deshalb an, über mögliche Alternativen nachzudenken: Seiner Ansicht nach sollte der Rat prüfen, ob Schramberg wirklich alle Schularten in der Sekundarstufe 1 anbieten muss. Er fragt, ob nicht "eine der drei Schularten Werkrealschule, Gemeinschaftsschule und Realschule, die ja alle zu mittleren Bildungsabschlüssen führen, zugunsten der Stärkung von zwei verbleibenden Schulen der Sekundarstufe 1 aufgegeben" werden könnte.

So ließe sich aus den derzeit drei kleineren Schulen mit jeweils noch maximal zwei Zügen in den Eingangsklassen dann zwei Schulen mit jeweils drei Zügen bilden. "Damit könnten leistungsfähigere Schulen und dauerhaft stabile Schulgrößen geschaffen werden." Weiter möchte Herzog, dass auch über die Auflösung des Schulverbunds der Erhard-Junghans-Schule mit Realschule und Gemeinschaftsschule nachgedacht wird. Das könnte bedeuten, dass die Realschule im Tal bleibt. Die Gemeinschaftsschule würde auf dem Sulgen in der Grund- und Werkrealschule angesiedelt. Ebenfalls denkbar wäre, die Gemeinschaftsschule im Schulverbund mit der Werkrealschule zu betreiben.

Zu prüfen wäre dann, welches der beiden Schulgebäude in der Talstadt künftig besser geeignet wäre: das alte Realschulgebäude oder das Schulhaus an der Graf-von-Bissingen-Straße? In beide Gebäude müsste die Stadt etliche Millionen Euro investieren. Um darüber eine Entscheidung fällen zu können, sollten Fachleute die Kosten "für die Sanierung, den Umbau und gegebenenfalls die Erweiterung der verbleibenden Schulgebäude" abschätzen. Mit der Vorlage befassen sich nun die Ratsfraktionen. Das Ergebnis ist völlig offen.

Das läuft schon

Zuletzt hatte die Stadt untersuchen lassen, ob mit dem Bau eines neuen Schulcampus auf dem Sulgen oder in der Talstadt die räumlichen Probleme der Erhard-Junghans-Schule, also des Schulverbunds aus Realschule und Gemeinschaftsschule, gelöst werden könnten. Dazu hatten die GUS-Architekten und Ingenieure aus Stuttgart eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Im Herbst haben der Gemeinderat, die Projektgruppe Schulentwicklung und Bürger bei einer Einwohnerversammlung darüber diskutiert. (him)