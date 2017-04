Schramberg Schrambergs Bücherbox bewährt sich seit einem Jahr

Der informelle Literaturtausch läuft reibungslos. Laut Paten gibt es keine Ladenhüter.

Ohne Kerzen und Torte feiert die Bücherbox auf dem Rathausplatz ihren ersten Geburtstag. Hier können Bücherfreunde ausgelesene Bücher abstellen und sich andere Bücher kostenlos und ohne Formalitäten holen.

Der Lauterbacher Schlossermeister Manfred King und sein Sohn Oliver King haben den Schrank in Buchform entworfen, gebaut und am 14. April2016 aufgebaut. Als Standort hatte der Verwaltungsausschuss den Brunnen mit der Sitzecke unterhalb des Celic Marktes ausgewählt.

Schon rasch brachten Schramberger Bücher, die sie ausgelesen hatten, in die Bücherbox. Nach wenigen Tagen war zu beobachten, wie rege Schramberger und Auswärtige die Bücherbox nutzen. Anfangs staunten die Besucher, dass man da "einfach so" Bücher rausholen kann und fragten: "Muss man da nix bezahlen?" Nein, muss man nicht. Wer dort Bücher einstellt, freut sich, wenn es jemand anderem auch Freude macht, erklärt einer der drei Paten, die täglich nach dem Rechten schauen. "Das hat sich in dem Jahr bewährt und wird so beibehalten", so Bücherbox-Pate Achim Ringwald. Er hat beobachtet, dass die Bücher sehr pfleglich behandelt werden. Müll finde sich nie in der Box, freut er sich. "Es gab bisher keinen echten Vandalismus." Allerdings habe er vorsichtshalber an Silvester die Box abgeschlossen, "um diverse Lausbuben erst gar nicht in Versuchung zu führen", wie er erzählt.

Die Literaturauswahl ist überaus reichhaltig. Sie reicht von Unterhaltungs-Romanen von Konsalik, Johannes Mario Simmel und Utta Danella über satirische Bücher von Ephraim Kishon bis hin zu Fachbüchern über digitale Fotografie oder Reiseführern. Aber auch die Buddenbrooks von Thomas Mann, Reklambändchen, Kindergeschichten oder opulente Bildbände über Sylt standen schon in der Bücherbox. Immer wieder stellen Nutzer auch englische, russische oder türkische Romane ein, die ebenfalls ihre Abnehmer finden. "Es gibt kaum Ladenhüter", so die Erfahrung der Paten. Schrambergs Oberbürgermeister Thomas Herzog bekennt: "Am Anfang war ich eher skeptisch, ob das sich durchsetzt. Aber ich habe mich gern eines Besseren belehren lassen." Er dankt den Paten für ihren Einsatz und der Kreissparkasse, die den Kauf der Bücherbox gefördert hat.

Die Bücherbox-Idee hat nicht nur in Schramberg neue Freunde gefunden. In Eschbronn steht ein umgebauter Kleiderschrank, in Rottweil eine ausgediente Telefonzelle und im Trombach hat eine Familie einen Baum ausgehöhlt und als "Bücherbaum" ausgestattet.

Als Schramberg den Platz der "neuen Mitte" plante, war die Idee im Jahr 2012 für ein öffentliches Bücherregal erstmals entstanden. Im Jahr drauf hatte die CDU die Idee aufgegriffen, und hatte der Rat die Anschaffung einer solchen Bücherbox beschlossen. Ende Oktober 2015 hat der Rat die Box bestellt, die schließlich Mitte April 2016 aufgestellt wurde.