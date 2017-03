Schramberg Schramberg will beim Straßenbau ganz vorne mit dabei sein

Talumfahrung Schramberg und Rottweil-Neukirch finden sich in Gruppe 2 der Landesprioisierung. OB Herzog will dabei wachsam bleiben.

Schramberg (him) Bei einer Straßenbaukonferenz in Stuttgart hat das Landesverkehrsministerium das weitere Vorgehen bei der Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans erläutert. "Es wurde nichts zu konkreten Einzelprojekten besprochen", so die Sprecherin des Ministeriums, Julia Pieper, auf Nachfrage. Schrambergs Oberbürgermeister Thomas Herzog hat wegen der Talumfahrung an der Konferenz teilgenommen.

140 Projekte in Baden-Württemberg sind im "Vordringlichen Bedarf", Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne): "Wir wollen zuerst die wirtschaftlichsten Projekte dort umsetzen, wo die Belastungen am schlimmsten sind." Er betonte, eine erneute Priorisierung sei notwendig , da sich die grundsätzliche Fragestellung geändert habe. "Die Frage lautet jetzt: Mit welchen der vielen vordringlichen Projekte fangen wir an und in welcher Reihenfolge machen wir weiter?"

Das Ministerium werde deshalb nach festgelegten Kriterien eine Reihenfolge aufstellen. Auf der einen Seite stehe die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit und auf der anderen Seite die Dringlichkeit der Projekte. Das Land übernehme die Bewertungen des Bundesverkehrswegeplanes, nämlich die Nutzen-Kosten-Analyse (NKV-Wert), Umweltbewertungen, raumordnerische und städtebauliche Beurteilungen. Hinzu kämen landesspezifische Kriterien wie der Verkehrsfluss, die Verkehrssicherheit, die Lärm- und Schadstoffe und die Nachhaltigkeit.

Die 140 Projekte sollen in zwei Stufen abgearbeitet werden: In Stufe eins, so Pieper, kommen alle bereits begonnenen oder fertig geplanten Projekte aus dem alten Bundesverkehrswegeplan. Das seien 46 Projekte mit einem Gesamtvolumen von etwa 4,3 Milliarden Euro. Damit seien die Regierungspräsidien "bis auf Weiteres ausgelastet."

In Stufe zwei werden dann alle anderen Projekte im Vordringlichen Bedarf angegangen. Für diese werde das Land eine Reihenfolge festlegen und dann entscheiden, mit welchen Planungen in den nächsten Jahren neu begonnen werden könne. Minister Hermann: "Das erfordert mancherorts noch Geduld, aber an dieser rationalen Einsicht kommt man nicht vorbei."

Die Talumfahrung ist in Stufe 2. Hier finden sich auch die Umfahrungen Randen, Zollhaus, Immendingen, Rottweil-Neukirch, Rietheim-Weilheim, Spaichingen sowie die B 523 Villingen-Schwenningen. Voraussichtlich im Herbst wird Minister Hermann über die Ergebnisse der Priorisierung informieren.

Schrambergs Oberbürgermeister Thomas Herzog kündigt an, die Stadt werde sich die von Minister Hermann vorgestellten Priorisierungskriterien genau anschauen und eine Stellungnahme dazu ans Land schicken. "Und dann werden wir gemeinsam auf allen politischen Ebenen daran arbeiten, dass wir auf der Liste des Landes weit nach vorne kommen."