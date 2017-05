Schramberg Schramberg schmiedet Straßenpläne für mehr Stadt-Leben

Pläne für Zwei-Richtungsverkehr im Schlossbergtunnel vorgestellt. Experte spekuliert über verkehr der Zukunft.

Schramberg (him) Die Idee stammt noch aus alten Zeiten: Der Zwei-Richtungsverkehr im Schlossbergtunnel. Als noch Günter Philipp für die SPD im Stadtrat saß und Oskar Stern im Rathaus fürs Planen zuständig war, haben die Räte schon über den Zwei-Richtungsverkehr nachgedacht.

Das Büro Fichtner Water und Transportation aus Freiburg hat dazu nun eine Machbarkeitsstudie erarbeitet und dem Ausschuss für Umwelt und Technik vorgestellt. Das Fachbüro ist eine weltweit tätige Ingenieurgesellschaft. Leistungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Wasser und Abwasser, Abfall, Verkehr, Umwelt, Bergbau, Geotechnik und Offshore-Windenergie.

Um den Schramberger Tunnel in beiden Richtungen nutzen zu können, müssen die Verkehrsknoten im Norden beim schloss und im Süden beim Busbahnhof umgestaltet werden. Markus Weise von Fichtner beschrieb drei Varianten für das Nordportal: Kreuzung mit Ampelbetrieb, großer oder kleiner Kreisel. Aus Kosten- und verkehrstechnischer Sicht plädierte er für den kleinen Kreisel mit Bypässen zum Preis von etwa 1,6 Millionen Euro.

Oberbürgermeister Thomas Herzog wies darauf hin, dass an den Plänen "nichts aktuell" sei, aber die Stadt seit Jahren im Gebiet Grundstücke erwerbe. Und: "Wir brauchen eine Entscheidung, damit wir planen können."

In der Diskussion hat Uli Bauknecht die Diskussion begrüßt. "Sehr heikel" sei allerdings der Eingriff beim Schloss. Die Planer sollten prüfen, ob ein Bypass nicht wegfallen könne. Außerdem brachte er ins Gespräch, auch die Berneckstraße im Zwei-Richtungsverkehr zu betreiben. Dann müsse man den Busbahnhof nicht verlegen und den Leibbrandplatz nicht zerschlagen. Auch wohnten in der Berneckstraße nur halb so viele Menschen als in der Schillerstraße.

Stadtplaner Stefan Läufer vom Planungsbüro Fahle sah das grundsätzlich anders. Die Frage sei doch: "Wie kriegen wir Leben in die westliche Talstadt?" Etwa durch die bessere Anbindung des Busbahnhofs an die Innenstadt. "Wir bekommen Freiraumqualität, wir können das Gewässer in Wert setzen. Die Menschen können die Schiltach erleben." Die Umbaupläne brächten ein "Riesenpaket an Nutzen", so sein Fazit.

Johannes Grimm (CDU) blieb skeptisch. Er gehe davon aus, dass die Talumfahrung kommt. Dann verändere sich die Ausgangslage."Wir werden den ganzen Durchgangsverkehr auf die Talumfahrung bekommen", hoffte Grimm und folgerte, dann könnte man auf die Kreisverkehre verzichten.

Ralf Rückert (Freie Liste) fragte, ob bei einer möglichen Verlegung des Schulcampus auf den Sulgen ein so großer Busbahnhof noch nötig sei. Aus der SPD-Buntspechtfraktion kam die grundsätzliche Frage an die Planer, ob denn angesichts der künftigen Elektromobilität und des autonomen Fahrens, das in den kommenden Jahrzehnten Realität werden könnte, so umfangreiche Verkehrsplanungen überhaupt noch Sinn machten.

Planer Weise gestand zu, dass sich das Mobilitätsverhalten ändern werde. Auch das autonome Fahren werde kommen, aber wohl eher erst in 30 Jahren, spekulierte er.