Schramberg Schramberg ist eine sehr sichere Stadt

Der neue Revierleiter stellt die Kriminalitätsstatistik vor: 2016 gibt es weniger Straftaten als im Vorjahr. Doch die Zahl der Wohnungseinbrüche steigt.

Schramberg – Die Kriminalität in Schramberg ist weiter rückläufig. Das besagt die Kriminalitätsstatistik, die Revierleiter Jürgen Lederer jetzt erläutert hat. Im vergangenen Jahr hat die Polizei 763 Straftaten registriert, das waren 5,5 Prozent weniger als 2015. Die Häufigkeitszahl, bei der die Zahl der Straftaten auf 100 000 Einwohner hochgerechnet wird, ist sogar um 6,4 Prozent gesunken und mit 3636 die niedrigste unter den großen Kreisstädten der Region. Tuttlingen weist eine Häufigkeitszahl von 7529 aus, Donaueschingen 7086, Villingen-Schwenningen 5310, Rottweil 5278. St. Georgen liegt mit 3334 nur etwas niedriger als Schramberg. Lederers Fazit: "In Schramberg kann man sich sehr sicher fühlen. Wir haben keine Brennpunkte."

Den Rückgang der Kriminalitätszahlen will Lederer aber nicht überbewerten. Die Erfolge der Polizei seien schlecht zu messen: "Wir stellen fest, was passiert ist. Was wir verhindert haben, kann statistisch nicht erfasst werden."

Trotz der positiven Zahlen im Allgemeinen sieht Lederer doch in mehreren Bereichen Handlungsbedarf. So ist die Zahl der Rohheitsdelikte, dazu zählen Raub und Körperverletzung, deutlich angestiegen. "Damit bin ich nicht einverstanden", so Lederer, schränkt aber zugleich ein: "Bei Körperverletzungen sind Außenstehende ganz selten betroffen. Das Meiste spielt sich in Kneipen oder in Familien ab."

Bei den Wohnungseinbrüchen gab es auf niedrigem Niveau einen Anstieg. "Die Fensterbohrer machen uns Sorge." Die Täter bohren dabei unterhalb eines Fenstergriffes in Holzrahmen ein Loch und öffnen über eine Drahtschlinge das Fenster. "Die gehen dann rein, während nebenan die Bewohner schlafen, und klauen, was sie grade finden." Lederer ist überzeugt, dass überregionale Täter dafür verantwortlich sind. Zugleich möchte er die Bevölkerung jedoch auch beruhigen: "Wir bringen sehr viel Energie zur Prävention und Bekämpfung dieser Einbrüche auf und tun mit größter Priorität unser Möglichstes."

Bei den Tatverdächtigen verzeichnet die Statistik einen Anstieg um gut vier Prozent auf 387. Besonders bei jungen Leuten bis 21 und bei Jugendlichen gab es eine deutliche Zunahme. Zusammen mit den beiden Jugendsachbearbeitern will Lederer analysieren, woran das gelegen hat. "Im Arbeitskreis kommunale Kriminalprävention werden wir zusammen mit der Stadt nach Lösungsansätzen suchen", kündigt der Revierleiter an. Lederer, der im Herbst die Nachfolge von Erich Moosmann angetreten hatte, fühlt sich in seinem neuen Amt sichtlich wohl: "Wir haben hier ein gutes Verhältnis zu den Bürgern." Der Respekt gegenüber Polizeibeamten sei in Schramberg in Ordnung. Wichtig sei "ein freundliches aber dennoch konsequentes Auftreten der Beamten", so Lederers Erfahrung. "Der Ton macht die Musik."

Jürgen Lederer

Der 49-Jährige ist in Enzklösterle aufgewachsen. Nach Anfangsjahren bei der Bereitschaftspolizei, der Autobahnpolizei und im Revier Oberndorf studierte er an der Fachhochschule VS. 2007 wurde er Dienstgruppenleiter in Schramberg. 2009 wechselte er ins Innenministerium und war dort zuletzt für Ausstattung und Einsatztaktik zuständig. Lederer ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt auf dem Sulgen. (him)