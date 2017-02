Schramberg Schlag auf Schlag beim Schramberger Schwabengipfel

Mundart-Kabarettisten treten ab 24. März im Kulturbesen auf. Aber auch musikalische Leckerbissen stehen an.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

”Sodele, jetzetle” lautet das Motto vom diesjährigen Gipfeltreffen des schwäbischen Mundarthumors – dem Schramberger Schwabengipfel. Vom 24. März bis zum 29. April ist wieder Bissiges und Zuckersüßes von begnadeten schwäbischen Mundart-Kabarettisten im Schramberger Kulturbesen angesagt. Einige außergewöhnliche musikalische Leckerbissen runden das Programm ab.

Der Schramberger Schwabengipfel wird am Freitag, 24. März, von „LinkMichel – Die schwäbische Schwertgosch“ eröffnet. Sein neues Programm heißt „Ruhe!“. Dass es dabei keine Minute ruhig zugehen wird, liegt an seiner Qualität als Kabarettist und Komödiant.

Mit der Formation „Blame Sally“ verzauberte sie mehrfach den Besen. Als „Monica Pasqual & the Handsome Brunettes“ kehrt sie mit der Hälfte der umwerfenden „Blame Sally-Formation“ zurück in den Besen. Mit fünf Independent Music Awards und sechs Emmy Awards im Gepäck verspricht sie am Samstag, 25.März, ein geniales Besen-Konzert.

Am Freitag, 31. März, heißt es bei den Kächeles „Ja Schatzi“. Der arme Karl-Eugen ist von seiner Käthe überrumpelt worden und muss mit ihr einen Busausflug unternehmen. Im neuen Programm „Ja, Schatzi“ brillieren die beiden mit ihrer legendären Situationskomik und einem schwäbischen Witze-Feuerwerk.

„Poems on the rocks“ präsentieren am Samstag, 1. April, „Rock und Poesie”. Sie gehören zu den ersten Bands, die Popsongs und deren Lyrik live auf die Bühne brachten. Seit über zehn Jahren präsentieren sie ihre Mischung aus Konzert, Schauspiel und Lesung.

Am Freitag, 7. April, präsentieren die schwäbischen Senkrechtstarter – die schrillen Fehlaperlen – ihr Programm „Liebe, Frust und Leberwurst“, in dem die vier schrillen Perlen aus dem Fehlatal alle Tücken, die der Alltag zu bieten hat, besiegen.

„S’Mariele von dr Alb“ wird am Freitag, 21. April, die Geißhalde erobern. In ihrem Alltag hat sie es oft mit "Lombaseggl, Klufamichel, Furzklemer, Lällabebbel und Viertelesschlotzer" zu tun. Diesen Alltag bringt sie ihren Gästen auf schwäbische Art und Weise näher und das nicht nur mit Worten – s’Mariele kennt nämlich keine Berührungsängste.

Am Samstag, 22. April, heißt es wieder Weltklasse im Kulturbesen. „Larry Garner & der Norman Beaker Band“ sind wieder in Deutschland und machen einen Zwischenstopp im Besen. Der Gitarrist, Sänger und Blues-Poet Larry Garner wird seit Jahren als bester zeitgenössischer Songwriter des Blues gefeiert.

Fräulein Wommy Wonder wird am Freitag, 28. April, ihre unzähligen Lachbomben beim Schramberger Schwabengipfel zünden! Das Stuttgarter Kultfräulein verspricht einen Lachmuskelkater-Marathon fürs Zwerchfell und gute Unterhaltung. Und am Samstag, 29. April, präsentieren „Arno Haas & Friends“ einen Überraschungsgast.

Vorverkauf

Karten für die Schramberger Schwabengipfel-Veranstaltungen sind bei der Stadtverwaltung Schramberg, Optik Fischer, Brillen Lehmann und Sport Walter erhältlich. Die Karten-Online-Bestellung ist unter www.schramberger-kulturbesen.de möglich. Weitere Informationen zum Programm sind unter der Nummer 01 71/7 02 41 12 erhältlich.