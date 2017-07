Rund 8000 Euro schaden bei Kollision von Auflieger und Auto

Der Fahrer eines Sattelzuges ist am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in Schramberg mit seinem Auflieger auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dabei streifte der große Transporter einen entgegenkommenden VW-Jetta. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 8000 Euro, berichtet die Polizei.