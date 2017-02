Schramberg Regierungspräsidium Freiburg genehmigt Schramberger Haushalt

Dennoch weitere Schritte zur Verbesserung der Einnahmesituation gefordert

Erleichterung im Rathaus: "Das Regierungspräsidium Freiburg hat den Haushaltsplan und die Wirtschaftspläne 2017 mit den dort vorgesehenen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen genehmigt", berichtet der Schramberger Stadtkämmerer Rudi Huber.

Im Erlass aus Freiburg vom 8. Februar heißt es zur Begründung, die Stadt habe "nachweislich der Jahresabschlüsse der vergangenen fünf Jahre auf die Aufnahme von Krediten verzichtet". Auch im vergangenen Jahr habe die Stadt den geplanten Kredit nicht in Anspruch genommen. Die für 2017 eingeplanten 3,7 Millionen Euro könnten deshalb genehmigt werden.

Das Regierungspräsidium begrüße ausdrücklich die getroffenen Entscheidungen zur Haushaltsverbesserung. Der Rat hatte die Grundsteuer und die Hundesteuer erhöht und eine Haushaltskonsolidierung beschlossen. "Allerdings sind weitere Schritte zur Verbesserung der Einnahmesituation unumgänglich, um die Leistungsfähigkeit und Ertragskraft des Haushaltes nachhaltig zu stärken", heißt es im vom Leitenden Regierungsdirektor Jürgen Hirnschal unterzeichneten Erlass. Die Behörde appelliert deshalb "nachdrücklich an Verwaltung und Politik", die künftige Finanzplanung an die Leistungsfähigkeit der Stadt anzupassen.

Es gelinge der Stadt auch im zweiten Jahr nach der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht nicht, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt auszuweisen. "Der Ressourcenverbrauch wird somit nicht fortlaufend erwirtschaftet", moniert das Regierungspräsidium.

Auch beim Finanzhaushalt reiche der Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2,34 Millionen Euro "bei weitem nicht aus, die geplanten Investitionsausgaben von rund 11,8 Millionen Euro zu decken". Die Stadt müsse auf die Reserven zurückgreifen und etwa 2,8 Millionen Euro aus den liquiden Mitteln in Höhe von etwa 15 Millionen Euro beisteuern, um den Haushalt auszugleichen.

Nachdem der Haushalt genehmigt ist, kann die Stadt die beschlossenen Investitionen wie die Sanierung der Kirchbergstraße in Waldmössingen oder der Sängerstraße in der Talstadt in die Wege leiten. Allerdings behalte sich Oberbürgermeister Thomas Herzog das Recht vor, "bei einer entsprechenden finanzielle Entwicklung eine Bewirtschaftungssperre auszusprechen", so Huber im Gemeinderat.

Der Ergebnishaushalt 2017 der Stadt weist ordentliche Erträge von 56,7 Millionen und ordentliche Aufwendungen von 58,9 Millionen Euro aus, ein Minus von etwa 2,3 Millionen Euro also.