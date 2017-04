Schramberg Rat fordert vehement die Talumfahrung Schramberg

Bürgervertreter verabschieden einstimmig eine Resolution.

Schramberg (him) Der Gemeinderat hat eine Resolution beschlossen, in der die Talumfahrung vehement gefordert wird. Mit dem Bau der Talumfahrung Schramberg werde ein "infrastrukturell besonders belastender Engpass beseitigt und eine verkehrstechnische Lücke geschlossen", heißt es in dem Papier, das die Räte in der Sitzung am Donnerstagabend einstimmig verabschiedeten.

"Die Talumfahrung Schramberg ist Teil der wichtigen europäischen Straßenverkehrsachse Paris-Karlsruhe-Stuttgart-Bratislava." Durch die Talumfahrung werde der Verkehrsfluss wesentlich verbessert und die Einwohner und die Stadt "von hohen Schadstoff- und Lärmbelastungen befreit". Der Bau sei für die Entwicklung Schrambergs, die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg und weit darüber hinaus "von größter Bedeutung". Der Gemeinderat fordere daher "unverzüglich mit den Planungen und anschließend mit dem Bau der Talumfahrung Schramberg zu beginnen". Die Stadt und der Gemeinderat unterstützen uneingeschränkt die Planung und Realisierung der Talumfahrung. Die Stadt sei grundsätzlich bereit, Kosten zu übernehmen, die "für die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens erforderlichen artenschutzrechtlichen Untersuchungen, landschaftspflegerischen Begleitpläne, floristischen und faunistischen Untersuchungen sowie für eine Umweltverträglichkeitsstudie" anfallen. Man nehme zwar zur Kenntnis, dass die Priorisierung von 67 Projekten in der zweiten Stufe des Landeskonzeptes eine Herausforderung sei. Der Schramberger Rat findet, dass die Talumfahrung Schramberg "mit keinem der anderen Projekte der zweiten Stufe der Umsetzkonzeption vergleichbar" sei.

Dies werde eine Bewertung des Ist-Zustands durch das Ministerium bestätigen. Fazit der Resolution: "Die Planung und Realisierung der Talumfahrung Schramberg B 462 muss an erster Stelle der in der zweiten Stufe der Umsetzungskonzeption befindlichen Projekte stehen!"

Zunächst hatte das Regierungspräsidium Freiburg das Gremium über das Planfeststellungsverfahren informiert, das für die Talumfahrung erforderlich ist. Die Fortschreibung eines städtebaulichen Gestaltungskonzepts für die Oberndorfer Straße, den Paradiesplatz, der Schlossstraße und die Bahnhofstraße hat der Rat gut geheißen. Das Stuttgarter Planungsbüro Lutz hatte ein solches Konzept schon im Juni 2013 vorgelegt und nun, nachdem die Talumfahrung in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen wurde, überarbeitet.