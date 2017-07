Schramberg Prozess wegen Sulgener Bankraub startet

Vier Verhandlungstage geplant. Täter macht Beute im mittleren vierstelligen Bereich.

Schramberg (him) Am Freitag beginnt vor dem Landgericht Rottweil der Strafprozess wegen des Überfalls auf die Raiffeisenbank auf dem Sulgen. Ein 24-Jähriger muss sich an vier Verhandlungstagen wegen schwerer räuberischer Erpressung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, "am Abend des 22. Dezember 2016 maskiert und mit einer täuschend echt wirkenden Pistolenattrappe" die Bankfiliale betreten zu haben und "unter Vorhalt der Pistolenattrappe die Herausgabe von Bargeld gefordert zu haben". Bei dem Überfall habe er eine "Summe im mittleren vierstelligen Bereich" erbeutet, heißt es in einer Mitteilung des Vorsitzenden Richters am Landgericht, Karl-Heinz Münzer.



Der Angeklagte sitzt seit seiner Festnahme Ende Januar in Untersuchungshaft. Die Polizei hatten die Videoaufzeichnungen aus der Bank und die Täterbeschreibung auf die richtige Spur gebracht. Der Prozess wird am 27. Juli, am 4. und 10. August jeweils 9 Uhr vor dem Landgericht Rottweil fortgesetzt. Das Gericht hat 21 Zeugen und einen Sachverständigen geladen.