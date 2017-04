Schramberg Prallwand schützt den Sportplatz

Rotes Geröll beschädigt Fußballtor

Schramberg (him) Am südlichen Ende der Tribüne des Bernecksportplatzes ist vor einigen Wochen rotes Geröll abgebrochen. Die Stadt hat dort eine Prallschutzwand errichten lassen. Später sollen Spezialisten den Hang nach weiterem losen Material absuchen und dieses zu Tal befördern. Tiefbauamtsleiter Klaus Dezember hat gemeinsam mit einem Vertreter der Firma Sachtleben den Hang angeschaut. Als Sofortmaßnahme wird die Prallwand aufgestellt, um Besucher und den Platz zu schützen.

"Dann wird die Firma den Hang begutachten und die Wand beräumen wie schon im Bernecktal", so Dezember. Dazu habe der Fachmann dringend geraten. Ein Termin ist allerdings noch offen. "Die Firmen haben volle Auftragsbücher", so Dezember. Die Prallwand wird während der Beräumung den Platz schützen. Am Montag haben Bauarbeiter die Prallwand aufgestellt. Bauhofleute brachten am Dienstag das vom Steinschlag ramponierte Tor weg.