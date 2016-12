Schramberg Polizei jagt jungen Bankräuber nach Überfall in Schramberg-Sulgen

Ein bislang unbekannter Täter erbeutet am Donnerstagabend Bargeld und flieht zu Fuß.

Die Polizei fahndet nach einem jungen Mann, der am Donnerstagabend in Schramberg-Sulgen eine Bank überfallen hat. Der bislang unbekannte Täter sei gegen 17.55 Uhr in die Filiale eines Kreditinstitutes in der Hardtstraße gegangen, habe einen Bankmitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld erbeutet. Der Mann flüchtet zu Fuß. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand, teilt die Polizei mit.

Der Flüchtige sei etwa 18 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und habe ein südländisches Aussehen. Er sei schlank und trage einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet sei der Täter mit einer schwarzen Jacke, schwarzer Strickmütze, schwarzer Hose sowie schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle. Übers Gesicht habe er ein schwarzes Tuch oder einen schwarzen Schal gezogen. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizeidirektion in Rottweil, Tel. 0741/477-0.