Schramberg Parkgebühren steigen moderat

Ausschuss für Umwelt und Technik empfiehlt dem Schramberger Gemeinderat die Erhöhung der Parkgebühren.

Schramberg (him) Mit knapper Mehrheit hat der Ausschuss für Umwelt und Technik dem Gemeinderat empfohlen, die Parkgebühren leicht zu erhöhen. In der Parkgebührenzone 1 werden künftig je 15 Minuten 25 Cent (bisher 20 Cent) fällig. In der Parkgebührenzone 2 kosten 30 Minuten künftig 25 statt 20 Cent. Auf Wunsch des Handels- und Gewerbevereins solle in Zone 2 die Höchstparkdauer auf zwei Stunden verlängert werden.

Mit dem Vorschlag folge die Verwaltung der Forderung, nach Einsparmöglichkeiten oder höheren Einnahmen zu suchen, so Oberbürgermeister Thomas Herzog. 20 000 bis 23 000 Euro Mehreinnahmen erwartet die Verwaltung. Bisher nimmt die Stadt etwa 110 000 Euro bei den Parkgebühren ein. Die Bewirtschaftung der Parkplätze kostet hingegen etwa 160 000 Euro. Als bewirtschaftet gelten auch Parkplätze, an denen die Parkzeit mit einer Parkscheibe begrenzt wird.

Stadtrat Jürgen Kaupp (CDU) bedauerte, dass ein Gesamtkonzept fürs Parken fehle. Er wollte wissen, ob man nicht die Parkscheinautomaten weg lasen könne, „wenn wir ein Minus machen“. Dann fielen nur „marginale Kosten“ weg, erwiderte Fachbereichsleiter Peter Weisser. Etwa 5000 Euro, die der Bauhof für das Leeren der Automaten berechnet. Die Personalkosten für die Parkraumüberwachung blieben aber, so Herzog. „Sonst würden Dauerparker die Parkplätze blockieren.“ Auch die Abschreibung für die Parkplätze würde weiter fällig. Michael Moosmann, im Rathaus für das Controlling zuständig, hatte die Haushaltszahlen aufgearbeitet und zeigte, dass das Gesamtergebnis bei 52 000 Euro Verlust liegt.

Kämmerer Rudi Huber stellte klar, dass sich der Haushalt ohne die Parkgebühreneinnahmen erheblich verschlechtern würde. Die Verwaltung wird im Gemeinderat nochmals alle Parkmöglichkeiten aufzeigen. In unmittelbarer Nähe zur Innenstadt fänden sich zahlreiche kostenlose Parkplätze, so Herzog. Außerdem erlaube die „Brötchentaste“ weiterhin 15 Minuten kostenloses Parken.

Der Wunsch der CDU, keinen Empfehlungsbeschluss zu fassen, wurde mit fünf zu fünf Stimmen abgelehnt. Mit fünf Ja-Stimmen, vier Enthaltungen und einer Gegenstimme empfahl der Ausschuss die Gebührenerhöhung.