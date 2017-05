Schramberg Miniatur-Dampfloks drehen beim größten deutschen Treffen ihre Runden

Sie schaufen und ziehen wie ihre originalen Vorbilder: Im Gewerbepark H.A.U. sind mehr als 150 Echtdampf-Loks zu bestaunen.

Am Wochenende 27./28. Mai findet im Gewerbepark H.A.U. das erste Echtdampfl-Loktreffen statt. Veranstalter sind Auto- und Uhrenmuseum Schramberg und das Eisenbahnmuseum Schwarzwald in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt. Auf sechs großen Anlagen werden von 10 bis 18 Uhr 75 Teilnehmer aus Deutschland und der Schweiz mit über 150 Dampfloks für einen abwechslungsreichen Betrieb sorgen. Die Schramberger Premiere ist somit das momentan größte Treffen dieser Art in Deutschland. Und mit etwas Glück wird die Veranstaltung jährlich seine Fortsetzung finden und Schramberg zum neuen Mekka für Modelldampffreunden, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Das Treffen setzt eine Tradition fort. Zwanzig Jahre lang trafen sich einmal im Jahr die vielen Freunde von Modelldampfloks beim sogenannten Echtdampfhallentreffen Anfang Januar in Sinsheim, später dann in Karlsruhe. Die Veranstaltung entwickelte sich zum Renner und wurde schon bald international und legendär. Doch 2016 war damit Schluss. Wegen der steigenden Kosten für die Hallenmiete konnten sich immer weniger Firmen dort einen Stand leisten, der Veranstalter zog die Reißleine.

40 Jahre nach der ersten Gartenbahn, die im Freien aufgebaut werden konnte, hat sich das Echtdampfmodell grundlegend geändert. Mit eingebauten Servos werden Geschwindigkeit und Richtung geregelt. Viele Loks besitzen auch eine Dampfpfeife eine Zylinderentwässerung oder gar eine funktionierende Bremsanlage. Da gibt es funktionierende Speisepumpen, Dampfturbogeneratoren fürs Licht und eine Optik, die auch bei intensiver Betrachtung nicht mehr vom Original zu unterscheiden sind. Die heutigen Hersteller erfüllen nahezu jeden Wunsch.

Übertroffen werden diese Modelle nur noch von Eigenbauloks, die schon als Ingenieurskunst zu bezeichnen sind. In denen stecken locker auch mal 5000 Stunden Bauzeit. Jede Lok ist ein Unikat, egal ob als Bausatz oder Fertigmodell geliefert. Immer unterscheiden sich die Fahreigenschaften; jede Maschine hat ihr Eigenleben. Darum sprechen die Briten auch von "Live Steam".Der Betrieb erfordert völlige Konzentration. Ständig sind Wasserstand, Druck, Öl und Gas oder Kohle nachzuschauen, wie beim Original. Und dann das Fahrverhalten: Schließt man den Dampfregler, dehnt sich noch der Restdampf. Die Maschine kommt, je nach Last, erst nach mehreren Metern zum Stillstand. Und vor größeren Steigungen muss rechtzeitig Dampf gemacht werden – sonst bleibt der Zug in ihr stehen. Dann muss man erst "Wasser kochen", damit der Druck wieder steigt. Auch diese Eigenschaft kennen und fürchten die Lokführer auf den großen Dampfloks.