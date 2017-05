Schramberg Kindergartenplätze fehlen in Schramberg

Zahl der Geburten seit 2014 gestiegen. Don-Bosco-Einrichtung soll einem Neubau weichen

Schramberg (him) Eigentlich erfreulich: Die Zahl der Geburten steigt in Schramberg seit 2014. Doch jetzt werden Kindergarten- und Krippenplätze knapp. Im Verwaltungsausschuss hat Abteilungsleiterin Kerstin Flaig die Zahlen vorgelegt. Mit 128 Krippenplätzen erreicht die Stadt nur noch einen Versorgungsgrad von gut 31 Prozent, vor einem Jahr waren es noch 35 Prozent. Auch bei den 626 Kindergartenplätzen ist der Versorgungsgrad auf 99 Prozent gesunken. Flaig betont: "Fast alle Plätze sind belegt, wir haben schon ein paar Kinder auf der Warteliste."

Besonders in der Talstadt und in Sulgen fehlen Plätze für die Kleinen. Flaig wies darauf hin, dass in den Kitas die Höchstzahlen bei den Gruppengrößen schon ausgenutzt würden: "Wir haben keine Notfallplätze mehr." Auch den eigentlich angestrebten Qualitätsstandard mit kleineren Gruppen könne man derzeit nicht gewährleisten. "Wir brauchen dringend Plätze." In Waldmössingen und Heiligenbronn seien die Kapazitätsgrenzen ebenfalls fast erreicht. In den Tennenbronner Kindergärten dagegen gibt es noch freie Plätze.

Seit das Problem im vergangenen Jahr deutlich wurde, hat die Stadt kurzfristig gehandelt. Im Sprachheilkindergarten Arche Noah der Stiftung St. Franziskus ist vor Kurzem eine Kleingruppe mit zwölf Plätzen eingerichtet worden, die laut Flaig schon voll ist. Beim Don-Bosco-Kindergarten soll eine Containerlösung für Entspannung sorgen. Die Container würden auf dem Parkplatz bei der Karl-Diehl-Halle aufgestellt: "So könnten die Kinder den vorhandenen Garten gemeinsam nutzen", so Flaig. Wermutstropfen wäre allerdings, dass die Parkplätze vorübergehend entfallen. Mittelfristig schlägt die Verwaltung vor, den Don-Bosco-Kindergarten abzureißen und dort einen neuen Kindergarten zu bauen.

Auf dem Sulgen soll ab September eine Kleingruppe mit elf Kindern in einem Besprechungszimmer des Kindergartens Oberreute eingerichtet werden. Mittelfristig plant die Verwaltung, den Kindergarten um eine Gruppe zu erweitern. Insgesamt könnten kurzfristig 67, und in den nächsten Jahren bis zu 90 zusätzliche Plätze entstehen.

In der Diskussion waren sich die Ausschussmitglieder einig, dass die Stadt handeln muss. Stadtrat Jürgen Winter (CDU) nannte den Bericht eine "gute Grundlage, um schnellstmöglich in die Planung einzusteigen." Für die Fraktion SPD-Buntspecht sprach Mirko Witkowski von "einer Stange Geld, die wir in die Kinderbetreuung stecken". Aber Schulen und Kitas spielten eine zentrale Rolle für die Stadt. So sah es auch Udo Neudeck von der Freien Liste: Das Geld sei "gut angelegt". Am Ende hat der Ausschuss den Kindergarten-Bedarfsplan einstimmig gebilligt.