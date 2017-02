Schramberg Keine Freifahrten mehr im Bürgerbus

Handelsverein stoppt freie Fahrt am Donnerstag. Mitgliedsfirmen beenden Sponsoring für den Bürgerbus. Neuauflage noch offen

Schramberg (him) Beendet hat – zumindest vorläufig – der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Schramberg die Förderung des Bürgerbusses. Seit dem Herbst hatten HGV-Mitgliedsfirmen am Donnerstag die Fahrten des Bürgerbusses bezahlt. Als einen "großen Erfolg" bezeichnet der Vorstand des Bürgerbusses die Aktion "Freie Fahrt am Donnerstag". Er dankt 16 Mitgliedern des HGV Schramberg für ihre Sponsoring-Aktion. Seit 3. November 2016 konnten die Fahrgäste immer donnerstags kostenlos auf den Strecken in der Talstadt fahren.

Der Verein zeigte am Bus jeweils an, welche Firma die Fahrten finanzierte. Dabei zahlten die Unternehmen eine Pauschale an den Verein, unabhängig von der Zahl der Fahrgäste. Manche Passagiere seien an den Tagen in den Bus gestiegen, um "einmal unbekanntere Gebiete Schrambergs zu entdecken", wie Barbara Olowinsky vom Bürgerbusverein berichtet, "indem sie die ganze Tour mitfuhren." Andere hätten für sich "die Annehmlichkeiten des BBS neu" entdeckt.

Die Fahrgastzahlen seien teilweise bis auf 60 Personen gestiegen, berichtet der Bürgerbusverein weiter. Ab 24. Februar müssen die Fahrgäste wieder an allen Tagen den Fahrpreis entrichten. Ob es eine Neuauflage des "freien Donnerstags" gibt, darüber wird derzeit noch nachgedacht, so Olowinsky.