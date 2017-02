St. Georgen Im Restaurant Hasen auf dem Sulgen gibt es bis weit nach Mitternacht warme Küche

Hier können Nachtschwärmer und Nachtarbeiter unter der Woche bis 2 Uhr und Freitag und Samstag bis 5 Uhr essen. Die Speisekarte passt zu jedem Geldbeutel.

Hungrige Nachtschwärmer und -arbeiter sowie Geschäftsleute bekommen im Schramberger Stadtteil Sulgen auch spätabends und frühmorgens noch eine warme Mahlzeit. Im Restaurant-Pension Hasen in der Sulgener Ortsmitte hat Ausnahme-Gastronom Helmut Bergthal ein Konzept umgesetzt, das insbesondere auf hungrige Gäste ausgerichtet ist, die auch nach 22 Uhr noch warm essen möchten. Der Hasen bietet unter der Woche bis 2 Uhr, am Freitag und Samstag sogar bis 5 Uhr früh warme Küche.

Bergthal hat seit 40 Jahren Gastronomieerfahrung. 1976 betrieb er das Gasthaus Festung in Sulgen, seit den 1980er ist er Inhaber des Nachtlokals Klein Paris, das bis heute ohne jegliche Skandale läuft. Ein Novum in der Szene, wie er sagt. Auf die Idee, ein Speiserestaurant zu eröffnen, kam er, als er nach einem Treffen mit Freunden abends noch gemütlich einkehren und essen gehen wollte. Das stellte sich als schwierig heraus und verärgerte den Gastronomen. "Wenn du nach 21.30 Uhr in eine Gaststätte gehst, denkt jede Bedienung, hoffentlich will niemand mehr was essen." Für Bergthal indessen steht das Wohl des Gastes an oberster Stelle.

Einer dieser Freunde war Uli Bauknecht, Eigentümer des Hotels Hasen mit separatem Restaurant. Der war von der Idee, ein Restaurant mit langen Öffnungszeiten begeistert, unterteilte den Hotel- und Restaurantbetrieb und verpachtete Bergthal das Restaurant für die Umsetzung seines Konzepts.

Der Hasen, das älteste Gasthaus auf dem Sulgen, ist täglich von 14 bis 2 Uhr früh geöffnet. Am Freitag und Samstag bis 5 Uhr. Geplant ist, dass das Restaurant jeden Tag bis 5 Uhr geöffnet ist. "Zu mir kommen Vereine, Geschäftsleute nach langen Besprechungen und Schichtarbeiter aus den ganzen umliegenden Unternehmen", sagt Helmut Bergthal, der sich über jeden Gast freut, der auch nach 24 Uhr zum Essen kommt. Das Restaurant hat 200 Plätze, also ausreichend Platz für Vereins- und Firmenfeiern, Geburtstage, Jahrgangstreffen und Hochzeiten. Zum Betrieb gehören zudem acht Einzel- und zwei Doppelzimmer. Die Speisekarte ist für jeden Geschmack von gut bürgerlich bis gehoben und für jeden Geldbeutel ausgerichtet. Neben regionalen Gerichten und Fisch- und Wildspezialitäten gibt es auch Steakvariationen. Das Fleisch dazu stammt vom argentinischen Black Angus Rind und ist von höchster Maredo Premium-Qualität. Zubereitet werden die Speisen von Küchenchef Bernard Chauvet, ehemaliger Sternekoch, und seinem Team. Gleichzeitig wird Helmut Bergthal auch seine einst legendären Hähnchen nach einem Geheimrezept wie vor 35 Jahren wieder anbieten. Und neben dem Speisenangebot ist auch die Getränkeauswahl beachtlich. Neben einer gut sortierten Wein- und Spirituosenauswahl gibt es eine Vielzahl von sechs eisgekühlten Premium-Bieren vom Fass und Bierspezialitäten. (spr)

Kontakt:

Restaurant-Pension Hasen, Rottweiler Straße 8, 78713 Schramberg-Sulgen. Telefon: 07422/ 2456220. Internet: www.restaurant-pension-hasen.de (spr)