Schramberg Handels- und Gewerbeverein Schramberg hat neue Chefin  Klausmann löst Spitznagel ab

Manuela Klausmann hat die Geschäftsführung des Handels- und Gewerbevereins (HGV) übernommen. Sie löst Steffi Spitznagel ab, die zwei Jahre lang als Geschäftsführerin fungierte.

Vorsitzende Kirsten Moosmann sagt: "Ich bin sehr glücklich, dass wir so nahtlos eine Nachfolgerin gefunden haben." Klausmann hat Betriebswirtschaftslehre studiert und jahrelang in einem großen Schramberger Unternehmen im Controlling und im Rechnungswesen gearbeitet. "Nach der Familienpause wollte ich mich verändern", erklärt sie ihren Wechsel zum HGV, "ich wollte weg von den Zahlen und mehr mit Menschen zu tun haben."

Die Hardterin Klausmann möchte das HGV-Büro im Sulgener Bürgerbüro wieder regelmäßig besetzen. Dort existiert noch aus den Zeiten des Vereins Sulgener Selbstständiger ein kleines Büro. "Ich will dort feste Sprechzeiten anbieten", erklärt sie bei der symbolischen Aktenübergabe in der Café-Bar Majolika. Ihre nächsten Aufgaben werden die Vorbereitung der Berufsbildungsmesse Jobs and More Schramberg (Jams) sein. Zudem stehe die Einführung der neuen HGV-Gutscheinkarte an. "Das wird wohl die meiste Zeit beanspruchen", vermutet sie.

Steffi Spitznagel, die wieder zurück zu ihrem früheren Arbeitgeber gewechselt ist, fand die Arbeit beim HGV sehr interessant. Insbesondere die Organisation der Berufsbildungsmesse Jams und die Einführung der Gutscheine und der künftigen Gutscheinkarte haben ihr Spaß gemacht, sagt sie.