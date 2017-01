Schramberg H-Gears entlässt 150 Mitarbeiter

Die Schramberger Firma Herzog baut fast ein Drittel der Belegschaft ab, weil wichtige Aufträge für Motorradgetriebe wegbrechen. Jetzt sollen mit Blick auf die aufstrebende E-Mobilität zehn Millionen Euro investiert werden

Schramberg – Beim Sulgener Teil der H-Gears-Gruppe, der Firma Herzog, sollen bis 2018 150 der derzeit 500 Mitarbeiter den Betrieb verlassen. Das hat der Geschäftsführer Patrick Heimpold bei einem Pressegespräch und zuvor bei einer Betriebsversammlung der Belegschaft angekündigt. Zugleich will das Unternehmen gut zehn Millionen Euro in den kommenden drei Jahren in neue Maschinen und Ausrüstungen investieren. Den Grund für den Firmenumbau und die Entlassungen nannte Heimpold auch: Die Sparte Motorradgetriebe wird bis Ende des Jahres praktisch wegfallen. Der Kunde BMW will bis Sommer aussteigen. Gravierender: Der bisherige Hauptkunde für Motorradgetriebe, KTM, baut eine eigene Fertigung auf und verzichtet zum Ende des Jahres auf die Getriebe vom Sulgen. Damit gehe etwa ein Drittel des Umsatzes verloren, so das Unternehmen.

Die Alternative sind Getriebe für E-Bikes. „Da haben wir beim Marktführer einen Großauftrag gelandet“, freut sich Heimpold. Doch sowohl beim Umsatz als auch bei der Größe der Teile sei dieser Auftrag eben nicht ausreichend, um die Verluste beim Motorrad auszugleichen. Dennoch ist Heimpold überzeugt, aufs richtige Pferd zu setzen: „Bei E-Bikes wollen wir eine führende Rolle übernehmen.“ Der Geschäftsführer ist überzeugt, dass generell bei der E-Mobilität die Zukunft liegen wird. „Über kurz oder lang werden auch andere Unternehmen sich entsprechend ausrichten.“

Auch die traditionellen Herzog-Bereiche „Power Tools“, also Elektrowerkzeuge und Industrieanwendungen, wolle man stärken, kündigt Heimpold an. Auch in diesem Bereich soll am Standort Schramberg investiert werden.

Weil der Umsatz stark schrumpfen wird, wird bei den Arbeitsplätzen gespart. Personalchef Markus Scheurer erläutert: Von den 150 wegfallenden Jobs entfielen etwa 60 auf auslaufende Zeitverträge. Mit etwa 20 Mitarbeitern, die sich „aufs Rentenalter zubewegen“, wolle er über „Brückenlösungen bis zur Rente“ beraten. Mit dem Betriebsrat soll ab dem 25. Januar über einen Sozialplan, Interessensausgleich und die Sozialauswahl für die übrigen etwa 75 Betroffenen verhandelt werden. „Wir wollen das so schnell als möglich abschließen, damit unsere Mitarbeiter Klarheit haben“, so Scheurer. Ende März hat er sich als Ziel gesetzt. Eine weitere Möglichkeit sieht der Personalchef in der Weiterqualifikation von Ungelernten und Angelernten. Diese könnten nach einer solchen – von der Agentur für Arbeit geförderten – Maßnahme dann wieder leichter im Unternehmen Arbeit finden.

Dass die Motorradsparte wegfällt, hat wohl auch hausgemachte Gründe, deutet Heimpold nur an. Das frühere Familienunternehmen, das nun mehrheitlich der Beteiligungsgesellschaft Finatem gehört, sei vielleicht zu stark gewachsen. Das habe dem Unternehmen nicht gut getan: „Die Lieferperformance kann besser werden. “ Dennoch ist der seit dem letzten Frühjahr tätige Geschäftsführer überzeugt, dass H-Gears und der deutsche Teil Herzog „einen Haufen Potenzial“ habe: „Wir haben eine Superreputation bei den Kunden bei hochpräzisen Bauteilen.“ Das werde beim Zukunftsmarkt E-Mobilität immer wichtiger.

Oberbürgermeister Thomas Herzog hat sich mit den beiden Managern in Verbindung gesetzt. Er bedaure den Verlust von 150 Arbeitsplätzen sehr, sagte er unserer Zeitung. Gleichzeitig begrüße er die Entscheidung, zehn Millionen Euro am Standort zu investieren. „Schramberg hat immer schon Strukturwandel und Umbrüche in der Industrie erlebt“, so Herzog: „Ich bin überzeugt, die E-Mobilität wird die nächste große Herausforderung.“

Die Firmengruppe

Die Firma Herzog ist Teil der Firmengruppe H-Gears mit weltweit etwa 1000 Mitarbeitern, davon bislang die Hälfte in Schramberg, die anderen arbeiten in Padova in Italien und in China in Suzhou in der Firma Mini-Gears. (him)