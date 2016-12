Schramberg Grafiker gestaltet symbolkräftige Einladungskarte für Schramberger Neujahrsempfang

Die Einladungskarte zum Neujahrsempfang in Schramberg ist ein echtes Schmuckstück. Die Darstellung thematisiert 150 Jahre Stadtrecht. Der Künstler Uwe Rettkowski stellt dabei die Menschen in den Vordergrund.

Seit vielen Jahren gestaltet der Schramberger Grafiker Uwe Rettkowski die Einladungskarten der Stadt für den Neujahrsempfang. Meist hat er markante Gebäude als Motive gewählt. 2016 etwa das Tennenbronner Rathaus, denn da erinnerte die Stadt an zehn Jahre Eingemeindung. Für 2017 hat er einen ganz anderen Weg gewählt und seinem Bild den Titel "Woher. Wohin. 150 Jahre Stadtrecht" gegeben.

Unter der astronomischen Uhr des Schramberger Rathauses versammelt sich ein buntes Völkchen. Einheimische Charakterköpfe und, neben einem Afrikaner mit einem Rino-Eis, eine junge Frau im Sommerkleid, Lausbuben mit Basecap, ein Hansel, ein Punk und eine Mutter mit kleinem Mädchen auf dem Arm. Ein Junge, auf dessen Notebook der Juks-Struwwelpeter grinst. Dazu Touristen, Flüchtlinge, Frauen mit Kopftuch. Sogar ein kleines Selbstporträt hat Rettkowski in die Gruppe geschmuggelt.

„Wir haben im Vorfeld ausgiebig drüber nachgedacht“, berichtet Rettkowski von einer Besprechung mit der Sprecherin der Stadt, Susanne Gorgs-Mager, Oberbürgermeistermitarbeiterin Petra Schmid Fehrenbacher und Stadtarchivar Carsten Kohlmann.

Statt einer Grafik, in der alle Stadtteile auftauchen und wo es „um Proporz gegangen wäre“, habe sich die Gruppe für die Idee mit der astronomischen Uhr und der Menschengruppe im Zentrum entschieden. „Ich will die bunte Vielfalt in unserer Stadt darstellen“, erläutert Rettkowski. Und die stehe in der Mitte der Zeit.

Am linken Rand, vor graugrünen Hintergrund, die Vergangenheit. Symbolisiert durch den ersten Stadtschultheißen von Schramberg, German Waller, und Arthur Junghans, den Mann der die amerikanische Produktionsweise in der Uhrenindustrie in Schramberg einführte und damit die „technische Genialität ins Haus einbrachte“. Daneben arbeitet ein Mann an einem über Transmissionsriemen angetriebenen Schleifstein, während zwei Strohhutflechterinnen den Beginn der Industrialisierung symbolisieren. Darüber als Silhouette zu erkennen die Burgruine Hohenschramberg.

Natürlich hätte er zur Vergangenheit noch mehr Details, auch aus den Schattenseiten, den Weltkriegen und der Nazizeit, bringen können, sagt Rettkowski. Er habe sich aber nicht auf kontroverse Diskussionen einlassen wollen und sich deshalb auf die Gründerzeit beschränkt.

„Auf der rechten Seite, die Zukunft, da ist noch nichts zu erkennen“, erläutert der Künstler, „aber ich habe eher optimistische Farben gewählt.“ Hellgrün, gelb und etwas orange nämlich. Wer genau hinschaut sieht, dass die Grafik in 15 Abschnitte unterteilt ist. Die stehen für die 15 Jahrzehnte Stadtgeschichte Schrambergs.

Etwa eine Woche habe er an seinem Bild gearbeitet. Allein anderthalb Tage sei er an der astronomischen Uhr gesessen. Ein Foto von Rainer Langenbacher diente als Vorlage. Eine Mischtechnik aus Bleistift, Federzeichnung und Aquarell hat Rettkowski angewandt. Er habe schon einige positive Resonanz erfahren, so Rettkowski, seit seine Einladungskarte bei vielen Schrambergern im Briefkasten gelandet war.

Das passende Motto zum Neujahrsempfang steuert übrigens Johann Wolfgang von Goethe bei: „Kein Mensch besteht für sich allein, wir müssen all uns hilfreich sein.“

Der Empfang

Zum traditionellen Neujahrsempfang der Stadt lädt Oberbürgermeister Thomas Herzog die Bürger am Sonntag, 15. Januar um 11 Uhr in den Schramberger Bärensaal ein. In diesem Jahr feiert Schramberg 150 Jahre Stadtrecht, deshalb wird der Empfang in der Talstadt stattfinden. (him)