Schramberg Gesichert: Ruine Berneck trägt jetzt Hosenträger

Die Sicherung vor Steinschlag im Bernecktal ist abgeschlossen. Die provisorischen Drahtseile bleiben dennoch zusätzlich im Fels.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Weitgehend abgeschlossen sind die Sicherungsarbeiten an der Ruine Berneck. Das bestätigt Joachim Hilser vom Landratsamt in Rottweil. Mitarbeiter der Firmen Sachtleben aus Wolfach und Schmitt Landschaftsbau aus Mandelbach im Saarland hatten seit Anfang März die absturzgefährdeten Mauern und Felsplatten an der Ruine hoch über dem Bernecktal mit langen Stahlankern und Spritzbeton stabilisiert.

Die Stahlanker reichen vier bis sieben Meter tief in den Fels und sind oben mit einer Stahlplatte als Plombe versehen. Mit Spritzbeton und Stahlmatten haben die Spezialisten die Lücken unterhalb und in den Mauern ausgefüllt. Wegen des langen Winters hätten die Arbeiten erst recht spät beginnen können. Die vor drei Jahren angebrachten Drahtseile zur provisorischen Sicherung sollten ursprünglich entfernt werden, sie bleiben nun dran und wurden lediglich nachgespannt.

Im vorderen Bereich war während der Bauarbeiten ein Schutzzaun montiert. Auf Wunsch der Stadt habe man den wieder entfernt. Er könnte zu gefährlichen Klettertouren verführen. Die Sicherung der Ruine Berneck war zunächst umstritten, weil die Stadt Schramberg, und nicht der Eigentümer die deutlich höheren Kosten als das Abräumen hätte zahlen sollen.

Erst nach Protesten von Bürgern und neuen Verhandlungen war das Landesdenkmalamt bereit, die Mehrkosten zu übernehmen. "Wir bleiben wohl im Kostenrahmen", freut sich Hilser vom Straßenbauamt in Rottweil. Etwa 108 000 Euro werden laut Kostenvoranschlag die Bauarbeiten an der Ruine Berneck kosten. Insgesamt hat das Land bisher etwa 2,6 Millionen Euro für die Felsberäumungen und Sicherheitszäune im Bernecktal aufgebracht.

Mit der Sicherung der Burgruine sind die beiden ersten Prioritäten zur Sanierung des Bernecktales abgeschlossen. "Es muss nun keiner mehr Angst haben, dass was runter kommt." In der letzten Phase werden bei Bedarf einige bereits beräumte Felsen entlang der Straße beobachtet und gegebenenfalls mit einem Maschendraht eingekleidet, kündigt Hilser an. "Akuter Handlungsbedarf" bestehe dafür allerdings nicht.